소니, PS5 전 제품군 가격 인상…최대 150달러

소니 인터랙티브 엔터테인먼트가 전 세계적인 경제 상황 악화를 이유로 플레이스테이션5(PS5) 시리즈와 플레이스테이션 포털 콘솔의 가격을 전격 인상한다. 이번 조치는 4월 2일부터 글로벌 시장에 일괄 적용된다.

소니 인터랙티브 엔터테인먼트의 이사벨 토마티스 글로벌 마케팅 부사장은 공식 블로그를 통해 "지속적인 글로벌 경제 압박 속에서 PS5, PS5 Pro, 플레이스테이션 포탈의 가격 인상을 결정했다"고 27일(현지시간) 밝혔다.

새로운 가격 정책에 따라 표준 모델인 PS5 기본 모델은 기존 550달러에서 649.99달러로, 디지털 에디션은 500달러에서 599.99달러로 각각 100달러씩 오른다. PS5 프로는 기존 750달러에서 150달러가 급등한 899.99달러에 판매될 예정이며, 리모트 플레이 기기인 플레이스테이션 포탈 또한 200달러에서 250달러로 가격이 상향 조정된다.

관련기사

PS5 기본 모델과 디지털 에디션. 사진=소니 인터랙티브 엔터테인먼트

과거 콘솔 기기가 출시 후 시간이 지날수록 판매가가 낮아졌던 것과 달리, 현세대 기기들은 이례적인 가격 상승 곡선을 그리고 있다.

게임스팟 등 주요 외신은 이러한 현상의 배경으로 복합적인 대외 변수를 지목한다. 미국 트럼프 정부의 관세 정책과 AI 산업의 폭발적 수요로 인한 메모리 부족 현상, 우크라이나와 이란에서 지속되는 국제적인 갈등이 글로벌 공급망과 제조 원가에 큰 타격을 입힌 것으로 풀이된다.