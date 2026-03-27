넷마블(대표 김병규)은 야구 게임 '마구마구 2026'에서 국내 프로야구 리그(KBO) 리그 개막을 맞아 대규모 업데이트를 실시했다고 27일 밝혔다.

먼저 원하는 선수카드를 선택해 대전 스테이지를 공략하는 신규 콘텐츠 '베이스볼 아레나'가 추가됐다. 스테이지 승리 시 선수카드 강화 단계가 상승하며, 여러 스테이지로 구성된 챕터를 완료하면 최종 강화된 선수카드를 보상으로 획득할 수 있다.

신규 성장 시스템 '스펙업'도 도입했다. 스펙업은 리미티드 등급 카드를 재료로 활용해 선수의 MP(마구파워)를 획기적으로 성장시키는 시스템으로, 보너스 재료를 활용할 경우 성장 효율을 더욱 극대화할 수 있는 것이 특징이다.

넷마블 '마구마구2026', KBO 리그 개막 기념 대규모 업데이트

아울러 특정 구단과 시즌에서 활약한 대표 선수들을 신규 리미티드 등급 '시즌 베스트(SB)' 카드로 선보였으며, 마구마구 2026의 간판 캐릭터 '마구돌이'도 2026 시즌 개막에 맞춰 비주얼을 개편했다.

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넷마블은 이번 대규모 업데이트를 기념해 다양한 이벤트를 진행한다. 먼저 출석 이벤트를 통해 14일간 접속만 해도 메가픽업선수팩과 레전드등급픽업팩 등 총 11만 4000원 상당의 실제 판매 패키지를 획득 가능하다.

강화 선수 획득 미션 이벤트에서는 13일간 미션을 완료하면 리미티드 등급 선수카드인 유니크&루키 선수카드 13강을 최종 보상으로 제공한다. 이 밖에도 시즌 미션 이벤트와 재료 수집 이벤트를 통해 ▲26 라이브 선수카드 20강 ▲레전드 프랜차이즈 선수카드 18강 ▲레전드 40 선수카드 18강 ▲레전드 선수카드 18강 등 고강화 선수카드를 지급한다.