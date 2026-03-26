넷마블, 제15기 정기 주총 개최…방준혁 의장 사내이사 재선임

넷마블(대표 김병규)은 서울 구로구에 위치한 지타워 컨벤션홀에서 제15기 정기 주주총회를 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 주주총회에서는 2025년 연결 기준 매출액 2조8351억원, 영업이익 3525억원 등의 실적이 포함된 재무제표 승인의 건이 통과됐다. 이사 보수 한도는 전년과 동일한 80억원으로 승인됐다. 또 집중투표제 허용, 사외이사 명칭의 독립이사 변경, 분리 선출 감사위원 수 상향(1인→2인), 전자 주주총회 도입 근거 마련 등 상법 개정 사항을 반영한 정관 일부 변경의 건도 가결됐다.

넷마블은 먼저 상법 개정 및 소수주주 권익 보호를 고려, 정관 개정을 통해 '집중투표제 배제' 조항을 삭제했다. 기보유 자사주 소각의 일환으로 과거 합병 과정에서 취득한 자기주식 2만5800주도 자본 감소로 소각, 주주가치를 제고한다는 계획이다.

넷마블 사옥 지타워. 제공=넷마블

임기가 만료된 방준혁 의장이 넷마블 사내이사로 재선임됐으며, 윤대균 아주대학교 소프트웨어학과 교수, 황득수 CJ ENM STUDIOS 대표, 이동헌 고려대학교 세종캠퍼스 융합경영학부 교수도 사외이사 겸 감사위원으로 재선임됐다.

김병규 넷마블 대표는 주주총회 인사말을 통해 "2025년은 게임 산업 내 경쟁 심화는 지속됐으나, 주요 신작들이 연이어 흥행에 성공하며, 당사의 게임 개발 경쟁력을 다시 한번 입증한 뜻깊은 한 해"였다고 전했다.

이어 그는 "올해 넷마블은 1분기 2종의 신작 출시 및 1종의 권역확장을 진행했고, 글로벌 마켓·다변화된 장르·멀티 플랫폼을 목표로 지속적으로 사업을 전개할 예정이다. 특히 AI 중심으로 설계된 개발 체계 기반의 혁신을 최우선 과제로 삼고, 기존 레거시 시스템과 결합해 게임 개발·서비스 효율 극대화를 추진할 것"이라고 말했다.

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주총 직후 이어진 질의응답에서 김 대표는 인앱 결제 수수료 인하 효과와 관련해 "멀티 플랫폼 전략을 병행하고 있어 수수료 변화의 영향을 단정 짓기 어렵다"면서도 "긍정적인 효과가 발생할 것으로 기대한다"고 답했다.

자회사 넷마블네오의 중복 상장 철회 배경에 대해서는 "복수 상장을 통한 가치 분산보다 일원화하는 것이 넷마블 주주들에게 궁극적으로 더 큰 이익이 될 것으로 판단했다"고 설명했다.