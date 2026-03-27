넷마블, 신작 '솔: 인챈트' 배우 현빈 광고 영상 본편 공개

넷마블(대표 김병규)은 신작 MMORPG ‘SOL: enchant(솔: 인챈트)’의 홍보 모델인 배우 현빈의 광고 영상 본편을 공개했다고 27일 밝혔다.
‘SOL: enchant’ 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 광고 영상 본편에서는 배우 현빈이 ‘신(神)’으로 등장해 ‘SOL: enchant’의 핵심 콘텐츠 ‘신권(神權)’을 바탕으로 서비스 업데이트 방향성을 직접 결정하는 모습을 살펴볼 수 있다.
광고 영상은 ‘SOL: enchant’ 공식 유튜브 채널을 비롯해 넷마블 공식 유튜브 채널, TV, SNS, 옥외 전광판 등 다양한 채널을 통해 순차적으로 송출될 예정이다.
인게임 UI 소개 영상도 공개됐다. 이용자들은 이번 영상을 통해 기본 조작 UI는 물론, 거래소, 상점, 신권 등 ‘SOL: enchant’의 전반적인 UI를 확인할 수 있다.
이외에도 넷마블은 지난 19일 유튜브 라이브 방송 ‘신권회담’을 통해 안내한 이용자 투표를 공식 사이트에서 실시하고 있다. 오는 31일까지 진행되는 이번 투표를 통해 ‘SOL: enchant’의 4월 24일 서버 오픈 시각과 첫 번째 업데이트 클래스가 결정되며, 공식 사이트에 로그인한 이용자라면 누구든 참여할 수 있다.
넷마블은 지난 5일부터 ‘SOL: enchant’ 사전등록을 진행 중이다. 사전등록은 공식 브랜드 사이트와 앱 마켓 등을 통해 참여할 수 있으며, 완료 시 ‘무한의 체력 회복제’를 비롯한 다양한 인게임 보상을 지급한다.
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‘SOL: enchant’는 ‘신(神)’이라는 차별화된 콘셉트를 바탕으로 개발 중인 신작 MMORPG로, ‘리니지M’ 개발진이 주축이 된 신생 개발사 알트나인이 개발하고 넷마블이 퍼블리싱하며 다음달 24일 출시 예정이다.
넷마블은 지난해 11월 ‘지스타 2025’에서 대형 LED 기반 인터랙티브 미디어 아트로 구성된 체험형 야외 부스를 통해 ‘SOL: enchant’의 핵심 콘텐츠인 ‘신권(神權)’ 등을 최초 공개하며 관람객에게 높은 호응을 얻은 바 있다.