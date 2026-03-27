넷마블, 신작 '솔: 인챈트' 배우 현빈 광고 영상 본편 공개

넷마블(대표 김병규)은 신작 MMORPG ‘SOL: enchant(솔: 인챈트)’의 홍보 모델인 배우 현빈의 광고 영상 본편을 공개했다고 27일 밝혔다.

‘SOL: enchant’ 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 광고 영상 본편에서는 배우 현빈이 ‘신(神)’으로 등장해 ‘SOL: enchant’의 핵심 콘텐츠 ‘신권(神權)’을 바탕으로 서비스 업데이트 방향성을 직접 결정하는 모습을 살펴볼 수 있다.

광고 영상은 ‘SOL: enchant’ 공식 유튜브 채널을 비롯해 넷마블 공식 유튜브 채널, TV, SNS, 옥외 전광판 등 다양한 채널을 통해 순차적으로 송출될 예정이다.

넷마블, 신작 SOL enchant 배우 현빈 광고 영상 본편 공개.

인게임 UI 소개 영상도 공개됐다. 이용자들은 이번 영상을 통해 기본 조작 UI는 물론, 거래소, 상점, 신권 등 ‘SOL: enchant’의 전반적인 UI를 확인할 수 있다.

이외에도 넷마블은 지난 19일 유튜브 라이브 방송 ‘신권회담’을 통해 안내한 이용자 투표를 공식 사이트에서 실시하고 있다. 오는 31일까지 진행되는 이번 투표를 통해 ‘SOL: enchant’의 4월 24일 서버 오픈 시각과 첫 번째 업데이트 클래스가 결정되며, 공식 사이트에 로그인한 이용자라면 누구든 참여할 수 있다.

넷마블은 지난 5일부터 ‘SOL: enchant’ 사전등록을 진행 중이다. 사전등록은 공식 브랜드 사이트와 앱 마켓 등을 통해 참여할 수 있으며, 완료 시 ‘무한의 체력 회복제’를 비롯한 다양한 인게임 보상을 지급한다.

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‘SOL: enchant’는 ‘신(神)’이라는 차별화된 콘셉트를 바탕으로 개발 중인 신작 MMORPG로, ‘리니지M’ 개발진이 주축이 된 신생 개발사 알트나인이 개발하고 넷마블이 퍼블리싱하며 다음달 24일 출시 예정이다.

넷마블은 지난해 11월 ‘지스타 2025’에서 대형 LED 기반 인터랙티브 미디어 아트로 구성된 체험형 야외 부스를 통해 ‘SOL: enchant’의 핵심 콘텐츠인 ‘신권(神權)’ 등을 최초 공개하며 관람객에게 높은 호응을 얻은 바 있다.