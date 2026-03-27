크래프톤 플라이웨이게임즈 '어센드투제로', 7월 13일 글로벌 정식 출시

크래프톤(대표 김창한)의 크리에이티브 스튜디오 플라이웨이게임즈(대표 김수영)는 신작 액션 로그라이크 '어센드투제로'를 정식 출시한다고 27일 밝혔다.

게임은 엑스박스 시리즈 X¦S, 엑스박스 온 PC, 엑스박스 클라우드 게이밍, 스팀 플랫폼을 통해 오는 7월 13일 글로벌 출시된다. 특히 '엑스박스 게임 패스 데이 원' 제공이 확정돼 글로벌 이용자들의 접근성을 높였다.

'어센드투제로'는 시간 정지라는 독창적인 메커니즘을 핵심으로 내세운 액션 로그라이크 게임이다. 이용자는 시간을 멈추는 능력을 활용해 빠르고 호쾌한 전투를 경험할 수 있다. 이와 함께 반복 플레이를 통해 캐릭터를 지속적으로 성장시키는 로그라이크 장르 특유의 재미를 온전히 즐길 수 있다.

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크래프톤 플라이웨이게임즈, ‘어센드투제로’ 7월 13일 글로벌 출시.

플라이웨이게임즈는 지난해 12월 진행한 플레이 테스트를 통해 수집한 이용자 피드백을 바탕으로 게임 완성도를 꾸준히 개선해 나갈 계획이다. 이용자들의 의견이 반영된 주요 개선 사항으로는 난이도 시스템 추가를 비롯해 사용자 인터페이스(UI) 및 편의성 개편 등이 포함된다.

또한 '어센드투제로'는 공개된 엑스박스 공식 온라인 쇼케이스 '엑스박스 파트너 프리뷰'에서 약 1분 분량의 신규 트레일러를 선보였다. 마이크로소프트가 주최하는 이 행사는 글로벌 서드 파티 개발사들의 신작 게임과 트레일러, 엑스박스 게임 패스 관련 소식 등을 소개하는 자리다.