파인튜닝 한계 넘는다…크래프톤, 자체 AI 모델 개발 착수

크래프톤이 인공지능(AI) 모델을 처음부터 직접 만들겠다고 공식화했다. 지난 17일(현지시간) 미국 새너제이에서 열린 엔비디아 'GTC 2026'에서 이강욱 크래프톤 최고인공지능책임자(CAIO)는 이 같이 밝혔다.

지난해 10월 'AI 퍼스트' 전략을 선언한 회사는 1000억원 규모의 그래픽처리장치(GPU) 클러스터 구축 계획을 발표한 바 있다. 이번 행보는 그 연장선으로, 단순 인프라 확장을 넘어 AI 기술 스택을 완전히 내재화하겠다는 의지로 풀이된다.

"필요한 AI 모델은 직접 개발한다"

크래프톤이 자체 모델 개발로 선회하게 된 배경에는 기존 방식에 대한 우려가 존재한다. 현재 개발 중인 '펍지 엘라이(AI 기반 게임 캐릭터)'는 3개의 AI 모델을 요구한다.

엔비디아 ACE 기술 기반 '펍지 엘라이'. 게임 속 캐릭터가 전우조처럼 플레이어를 돕는다. 사진=지디넷코리아

다만 다중 모델 구조는 기술 복잡도를 높일 뿐만 아니라, 응답 속도 지연을 유발해 게임 서비스 품질을 떨어뜨리는 원인이 된다. 이강욱 CAIO 역시 이 문제를 해결하기 위해 최적의 모델을 탐색해 왔으나, 결국 기존 모델의 한계를 극복하기 위해 자체 개발로 방향을 굳힌 것으로 보인다.

당시 매일경제 보도에 따르면, 이 CAIO는 "모델간 연결되는 과정에서 지연되는 것을 원치 않는다"며 "이를 위한 단일 모델은 프롬 스크래치로 개발할 예정"이라고 전했다. 이어 "해당 모델은 조만간 공개할 계획"이라고 덧붙였다.

프롬 스크래치는 데이터 수집, 구조 설계, 학습 등 개발 과정을 직접 수행하는 방식이다. 기성복을 수선해 입는 '파인튜닝'과 달리, 특정 체형에 딱 맞춘 '맞춤 정장'을 제작하는 것과 같다. 특히 필요한 기능만으로 설계된 만큼, 게임 서비스에 최적화된 높은 효율성과 빠른 응답 속도를 구현 가능하다.

이와 함께 이 CAIO는 지난해 선보인 인생 시뮬레이션 게임 '인조이'에 새로운 AI 요소가 추가될 것이라고 예고했다.

'인프라·데이터·인력' AI 모델 개발에 자신있는 이유

크래프톤이 프롬 스크래치 방식을 선택한 데에는 그만한 기술력과 배경이 뒷받침한다. 단순 선언에 그치지 않고 결과물을 예고할 수 있는 핵심 근거는 인프라·데이터·전문 인력의 결합에서 나온다.

크래프톤 CI.

우선 크래프톤은 NHN클라우드를 통해 1000억원 규모의 GPU 클러스터를 구축 중이다. 이는 오는 7월부터 본격적으로 가동될 예정이며, 모델 학습과 추론 등에 필요한 연산을 담당한다.

장기간 쌓아온 '게임 특화 데이터' 또한 차별점으로 작용한다. 현재도 대표작인 '펍지: 배틀그라운드'를 통해 매 순간 변화하는 전장 상황과 이용자 데이터 등을 확보하는 중이다.

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여기에 이 CAIO를 필두로 넷마블, 롯데온 등에서 영입한 업계 전문가들로 구성된 'AI 편대'가 실질적인 기술 실행력을 완성한다. 이들은 전사적 AI 전환 및 고도화에 집중할 방침이다.

크래프톤은 단순한 기술 도입을 넘어 AI 역량을 체계적으로 내재화하는 모습이다. 새로운 AI 콘텐츠인 '펍지 앨라이'를 선보인 데 이어, 자체 모델 개발까지 나서며 'AI 퍼스트' 비전에 걸맞은 행보를 이어가고 있다. 이러한 시도들이 게임 업계에 어떤 파장을 일으키고 새로운 표준을 제시할지 업계의 이목이 쏠리고 있다.