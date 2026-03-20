크래프톤(대표 김창한)은 PUBG: 배틀그라운드(PUBG: BATTLEGROUNDS, 이하 배틀그라운드)의 출시 9주년을 맞아 글로벌 팝 컬처 페스티벌 ‘콤플렉스콘 홍콩(ComplexCon Hong Kong) 2026’에 참가한다고 20일 밝혔다.

‘콤플렉스콘 홍콩’은 패션, 음악, 게임, 라이프스타일이 결합된 글로벌 팝 컬처 페스티벌로, 다양한 브랜드와 크리에이터가 참여하는 행사다. 이 행사는 오는 21일부터 22일까지 홍콩 아시아월드 엑스포에서 열린다.

배틀그라운드는 콤플렉스콘 홍콩에서 스트리트웨어 브랜드 ‘떠그클럽(Thug Club)’과 협업해 PUBG IP를 감각적인 스트리트 스타일로 재해석한 컬래버레이션 프로젝트를 선보인다. 배틀그라운드 세계관을 반영한 의상과 협업 아이템을 중심으로 게임을 넘어 하나의 문화 콘텐츠로 확장된 브랜드 경험을 제시할 예정이다.

크래프톤 배틀그라운드, 글로벌 팝 컬처 페스티벌 ‘콤플렉스콘 홍콩 2026’ 참가.

행사장 내에는 콜로세움 형태의 체험형 부스를 운영한다. 부스는 배틀그라운드의 전투와 경쟁 요소를 오프라인으로 구현한 공간으로 구성되며, 방문객은 다양한 참여형 콘텐츠를 통해 브랜드를 직접 체험할 수 있다. 체험을 통해 획득한 보상을 활용한 리워드 프로그램도 함께 운영돼 현장 참여도를 높일 예정이라고 회사 측은 설명했다.

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또한 배틀그라운드는 콤플렉스콘 홍콩 메인 스테이지 프로그램에 참여해 글로벌 아티스트와 함께 공연을 진행한다. 프로듀서 겸 DJ 알티(R.Tee), 비트박서 윙(WING), 히스(Hiss) 등 배틀그라운드와 협업 경험을 보유한 아티스트들이 참여해 음악과 결합된 무대를 선보인다.

이번 참여는 게임 콘텐츠를 넘어 다양한 문화 영역으로 PUBG IP를 확장하고, 글로벌 이용자와의 접점을 넓히기 위한 프로젝트의 일환이다. 회사 측은 다양한 협업을 통해 브랜드 경험을 지속적으로 확장해 나갈 계획이다.