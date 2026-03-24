크래프톤, 김창한 대표 3연임 확정…'눈마새' 등 글로벌 메가 IP 발굴 승부수

크래프톤이 김창한 대표이사의 3연임을 확정 짓고, '눈물을 마시는 새(이하 눈마새)' 등 다수의 글로벌 메가 지식재산권(IP)을 발굴해 프랜차이즈 기업으로 도약하겠다는 청사진을 제시했다.

크래프톤은 24일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 제19기 정기 주주총회를 열고 상정된 안건을 모두 원안대로 통과시켰다. 이에 따라 2020년부터 회사를 이끌어온 김창한 대표가 임기 3년의 사내이사로 재선임되며 본격적인 3기 체제에 돌입했다.

장병규 이사회 의장 역시 임기 2년의 사내이사로 연임됐으며, 넷플릭스 오리지널 '오징어 게임'과 '킹덤'을 발굴한 김민영 넷플릭스 아시아태평양 부사장이 신규 사외이사로 이사회에 합류했다.

김창한 크래프톤 대표가 24일 크래프톤 주총을 통해 3연임에 성공했다.

크래프톤은 올해를 기점으로 '배틀그라운드' 단일 IP에 대한 의존도를 낮추고 프랜차이즈 IP 기업으로의 전환에 속도를 낸다는 방침이다. 이를 위해 PC와 콘솔을 중심으로 글로벌 협업을 확대하고, 장르와 플랫폼을 가리지 않는 20종 이상의 신작 파이프라인을 가동할 계획이다.

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아울러 5개년 중장기 계획의 일환인 '매출 7조 원' 달성 목표에 대해서도 기존 IP의 성장과 신규 IP 발굴을 통해 순조롭게 이뤄낼 수 있다는 자신감을 내비쳤다.

차기 성장을 견인할 글로벌 메가 IP 타이틀로는 이영도 작가의 소설 '눈마새' 기반 신작 '프로젝트 윈드리스'가 꼽혔다. 김창한 대표는 "최근 소니 '스테이트 오브 플레이' 출품작 중 가장 높은 관심을 받으며 게임 플레이 스타일에 대한 글로벌 기대감을 확인했다"며 서구권 흥행 가능성을 시사했다.