EQT, 더존비즈온, 2차 공개매수 돌입…상장폐지·완전자회사화 속도

EQT가 더존비즈온 지분 약 90%를 확보한 데 이어 2차 공개매수에 돌입하며 상장폐지 절차에 속도를 내고 있다.

27일 금융감독원에 따르면 EQT파트너스는 투자목적회사(SPC) 도로니쿰을 통해 더존비즈온에 대한 2차 공개매수를 시작했다. 공개매수 기간은 이날부터 4월 22일까지다.

이번 2차 공개매수 가격은 주당 12만원으로, 1차 공개매수와 동일한 수준이다. 해당 가격은 공개매수 직전 1개월, 2개월, 3개월 평균 종가 대비 약 32% 할증된 금액이다. 2020년 9월 이후 최고가 수준이며 최대주주 지분 인수 가격과도 같다.

더존을지타워 전경 (사진=더존비즈온)

EQT는 앞선 1차 공개매수와 최대주주 지분 인수를 통해 이미 약 90% 수준의 지분을 확보한 상태다. 이는 자기주식을 제외한 잠재 의결권 기준이며 우선주 희석 기준이 반영된 수치다.

이번 2차 공개매수 대상은 남아 있는 유통 주식 전량이다. 확보 지분과 자기주식을 제외한 모든 잠재 유통 물량이 포함된다. EQT는 추가 지분 확보 이후 상장폐지와 완전자회사 전환 절차를 신속히 추진할 계획이다.

시장에서는 이번 거래가 전형적인 사모펀드의 상장사 인수 구조를 따르고 있다는 분석이 나온다. 통상 1차 공개매수로 80%대 지분을 확보한 뒤, 포괄적 주식교환 등을 통해 잔여 지분을 정리하고 상장폐지로 이어지는 방식이다.

관련기사

특히 EQT는 1차 공개매수만으로도 약 90% 지분을 확보하며 기존 사례보다 높은 수준을 기록했다. 이에 따라 추가 절차 역시 비교적 빠르게 진행될 가능성이 크다는 관측이 제기된다.

더존비즈온 관계자는 향후 경영 방침이나 조직 변화 등에 대해 "아직 인수 절차가 진행 중인 단계인 만큼, 새 최대주주 측으로부터 구체적인 지침 등이 전달된 내용은 없다"고 말을 아꼈다.