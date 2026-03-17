"AI는 기술 아닌 경영 정보"…한국AI서비스학회, 현장 중심 사례 공유

한국AI서비스학회가 인공지능(AI)을 기술이 아닌 '경영 정보'로 활용하는 방향성을 제시하며 기업 현장 중심 AI 활용 사례 확산에 나섰다.

한국AI서비스학회(KAISS) AI경영정보서비스분과(ASMI)는 지난 12일 서울 중구 더존을지타워 ATEC에서 2026년 1분기 정기세미나를 개최했다고 17일 밝혔다.

ASMI는 AI를 경영 정보 서비스 관점에서 연구하고 산·학·연 협력을 강화하기 위해 운영되는 학회 산하 분과다. 현장 경험을 보유한 기업 리더들이 참여해 AI 기반 경영 전략과 실행 방안을 공유하고 있다.

지용구 ASMI분과장 (사진=한국AI서비스학회)

이번 세미나는 'AI는 기술이 아니라, 경영을 움직이는 정보'라는 주제로 진행됐다. 분과 관계자 20여 명이 참석해 채용·데이터·법무·기업 진단 등 다양한 영역에서 실제 기업 현장에 적용된 AI 활용 사례를 중심으로 발표가 이어졌다.

지용구 ASMI분과장(더존비즈온 사장)은 개회사와 함께 'AI와 경영'을 주제로 기조 발표를 진행하며 AI 경영 혁신의 방향성을 제시했다.

이어 ▲김홍찬 스타팅파트너스 대표의 '데이터루프로 재편되는 AI 채용 시스템' ▲장정권 일릭서 대표의 '의사결정을 이끄는 데이터 모델링' ▲이창희 테크핀레이팅스 이사의 'AI를 활용한 경영 진단과 기업 모니터링' ▲박성재 로폼 AI센터장의 'AI 법무경영 혁신' 순으로 현장 밀착형 발표가 진행됐다.

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세미나 후에는 참석자 간 심층 교류를 위한 네트워킹 시간도 진행됐다.

지 분과장은 "이번 세미나는 AI가 경영 현장에서 실질적인 정보로 작동하고 있음을 각 분야 리더가 직접 증명해 보인 자리였다"며 "채용·데이터·법무·기업 진단 등 다양한 영역에서 AI가 이미 경영의 언어로 자리 잡고 있다는 것을 확인할 수 있었다"고 말했다.