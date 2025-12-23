더존비즈온, AI로 연말정산 실무 부담 줄인다

인공지능(AI)이 연말정산의 반복 업무를 자동화해 세무회계사무소와 기업 인사 실무자의 부담을 낮추는 방안을 더존비즈온이 제시했다.

더존비즈온은 AI 기반 연말정산 실무 교육을 전국 21개 주요 도시에서 진행한다고 23일 밝혔다.

지난해에 이어 연말정산 시즌 현장 대응을 강화하는 취지다. 교육은 최근 세제 개편에 따른 실무 대응과 함께 AI가 연말정산 과정에서 반복 업무를 줄이는 방법을 다룬다.

더존비즈온이 22일 서산시 문화회관에서 ‘AI 기반 연말정산 실무 교육’을 개최해 ONE AI를 활용해 연말정산 업무 프로세스를 혁신하는 방안을 설명하고 있다(이미지=더존비즈온)

회사 측은 기존 연말정산이 증빙 수집, 입력, 오류 확인까지 수작업 비중이 높았다고 설명했다. AI 기반 방식은 자료 수집 단계부터 AI가 개입해 데이터를 분석하고 입력과 1차 검증을 선처리하도록 설계했다는 점이 핵심이라고 강조했다. 실무자는 AI가 정리한 결과를 최종 확인하는 방식으로 업무를 마무리하는 구조다.

더존비즈온에 따르면 원 AI(ONE AI)는 자료 분석 단계에서 체크리스트와 검증 기능을 통해 증빙 누락, 중복 공제, 데이터 불일치 같은 오류 가능성을 진단한다. 근로자 입력 단계에서 정확성을 높여 관리자의 검토 절차를 단순화하고, 사후 수정 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

위하고 플랫폼 데이터 기반의 'AI 시뮬레이션'도 전면에 내세웠다. 근로자가 개인정보 접근 및 활용에 동의하면 플랫폼에 보관된 과거 연말정산 이력과 원천징수 내역을 AI와 연동할 수 있다. AI는 이를 분석해 연말정산 시작 전 개인별 예상 결과를 제시하고, 누락 가능 항목이나 새로 적용 가능한 공제 혜택을 반영해 맞춤형 절세 전략 수립을 돕는다는 설명이다.

이번 교육은 22일 서산과 창원을 시작으로 내년 1월 9일까지 이어진다. 포항, 서울, 대구, 군산, 천안, 울산, 춘천, 일산, 구미, 인천, 청주, 제주, 부산, 성남, 대전, 광주, 수원, 부천, 전주 등에서 총 42회 운영된다. 더존비즈온은 사전 신청자가 1만5천명을 넘어 실무 전환 수요가 확인됐다고 덧붙였다.

더존비즈온 관계자는 "연말정산에서 사람이 반복적으로 처리해 오던 단순 작성과 검토 업무를 AI가 먼저 수행함으로써 실무자의 업무 부담을 실질적으로 줄이는 것이 이번 교육의 핵심 목표"라며 "세제 개편에 따른 혼선을 최소화하고 재직자가 정보 접근 동의를 통해 자신의 데이터를 안전하게 활용함으로써 최적의 절세 결과를 얻는 과정을 직접 확인하는 자리가 될 것"이라고 말했다.