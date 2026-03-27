장항준 감독 '리바운드' 재개봉..."필모그래피 역주행"

방송/통신입력 :2026/03/27 11:16    수정: 2026/03/27 11:18

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

SLL 레이블 비에이엔터테인먼트에서 제작한 영화 ‘리바운드’가 재개봉한다. 흥행작을 계기로 제작사의 이전 작품까지 재조명되는 필모그래피 역주행 현상인 셈이다.

‘왕과 사는 남자’의 장항준 감독 전작인 ‘리바운드’는 실화를 바탕으로 한 감동적인 스토리와 배우들의 열연으로 호평을 받아 CGV골든에그지수 98%를 기록한 영화다.

범죄도시 시리즈로 한국 액션 영화의 새 지평을 연 비에이엔터테인먼트는 장르를 가리지 않는 흥행 포트폴리오를 구축한 영화로도 꼽힌다.

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리바운드 재개봉 포스터

봉준호 감독의 ‘기생충’ 이후 ‘살인의 추억’이 재개봉되고, ‘탑건: 매버릭’ 흥행 이후 전작 ‘탑건’이 다시 관객을 찾는 등 하나의 흥행작이 과거 작품 소비로 확장되는 사례가 지속적으로 나타나는 점이 눈길을 끄는 부분이다.

SLL 관계자는 “한 작품의 성과가 제작사의 전체 작품에 대한 관심으로 이어지는 것은 콘텐츠 경쟁력의 또 다른 지표”라며 “앞으로도 다양한 장르와 이야기로 관객과 만날 계획”이라고 말했다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
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SLL 장항준 리바운드

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