산일전기, 2대주주 지분 9.98% 블록딜 완료…"유동성 확보 목적"

거래 규모 4490억원

반도체ㆍ디스플레이입력 :2026/03/27 09:32

장경윤 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

변압기 제조업체 산일전기는 회사 2대주주 강은숙씨가 산일전기 지분 9.98%를 유럽계 국부펀드를 포함한 글로벌 투자기관에 매각했다고 27일 밝혔다.

강은숙씨는 본인이 보유한 지분 19.06% 가운데 9.98%를 시간외대량매매(블록딜) 방식으로 매각했다. 주당 매각가는 14만 7000원으로 총거래 규모는 4490억원이다. 지분 매각으로 강씨 지분율은 19.06%에서 9.09%로 9.97%포인트 낮아졌다.

산일전기 본사 전경(사진=산일전기)

산일전기 최대주주는 지분 35.82%를 보유한 박동석 대표다. 박동석 대표 지분율은 변동이 없다. 그외 특수관계인을 포함한 최대주주 지분율은 55.04%에서 45.07%로 낮아졌다. 

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강씨의 이번 산일전기 주식 매각 사유는 보유주식 매각을 통한 자금 확보다. 

산일전기 관계자는 "당사는 주식 거래량이 상대적으로 적어, 이번 거래가 회사의 유동주식수 증대에 긍정적 영향을 미치고, 사업적으로는 인공지능(AI) 데이터센터 등 성장 산업 확장을 통한 매출 성장으로 주주가치를 높일 것으로 기대한다"고 말했다.

장경윤 기자jkyoon@zdnet.co.kr
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산일전기 블록딜 지분 AI 데이터센터 변압기

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