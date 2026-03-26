바커케미칼코리아, 차세대 기능성 식품 소재 원료 기술 세미나 개최

바커케미칼코리아는 지난 24일에 서울 오크우드에서 차세대 기능성 식품 소재 원료 기술 세미나를 개최했다고 밝혔다.

세미나에는 식품·바이오 업계 관계기업 50개사가 참석했다. 바커케미칼코리아는 사이클로덱스트린 기반 기능성 식품 소재 산업 트렌드와 원료 기술에 대한 최신 정보를 공유했다.

바커케미칼 기능성 식품 소재 원료 기술 세미나에서 박유나 바커케미칼코리아 바이오솔루션 한국·일본 지역 영업 총괄이 바이오솔루션 사업부 핵심 산업 분야에 대해 설명하고 있다(사진=바커)

현대인들의 비만율 증가와 슬로우 에이징에 대한 관심이 지속적으로 높아짐에 따라 건강기능식품에 대한 수요가 증가하고 있다. 체중 관리 건강기능식품은 점점 대사 건강 관련 효능을 강조하는 추세다. 건강기능식품 분야에서도 자연 유래 GLP-1 대안 제품 및 GLP-1 관련 제품에 대한 관심이 높아지고 있다. 맛 또한 중요한 요소이다.

사이클로덱스트린은 옥수수나 감자와 같은 재배 작물의 전분이 효소 작용으로 분해될 때 자연적으로 만들어지는 분해 수용성 식이섬유이다. 불안정한 물질이 산화되거나 분해되지 않도록 안정화시키는 작용을 한다. 사이클로덱스트린은 알파, 베타, 감마 등 세종류가 있다.

알파 사이클로덱스트린(이하 알파CD)은 체중 조절용 식품에 활용된다. 알파 CD는 겉부분이 물에 잘 녹는 친수성, 안쪽은 지방과 결합하는 소수성의 특성을 갖고 있어, 음식물 속 지방 분자를 감싸 일부 지방이 체내로 흡수되지 않고 배출된다. 식이 지방과 탄수화물의 흡수를 줄이고 혈당 스파이크를 완화하는데 도움을 준다. 알파CD는 1그램 섭취로 지방의 9그램을 흡수 차단한다.

사이클로덱스트린은 쓴맛, 비린 맛을 저감하고 지방이나 단백질이 포함되지 않은 크림 제조도 가능하다. 또한, 부드럽고 지속력이 우수한 우유 거품용 파우더로도 만들 수 있다.

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바커케미칼은 사이클로덱스트린을 30년 이상 제조해왔다. 현재 전세계 사이클로덱스트린 시장에서 1위를 차지하고 있으며, 사이클로덱스트린의 세가지(알파, 베타, 감마) 종류를 모두 생산할 수 있는 유일한 업체로 카바맥스(CAVAMAX®)라는 사이클로덱스트린 브랜드를 전세계에 공급하고 있다. 바커케미칼은 바이오솔루션 부문에서 작년에 375백만 유로의 매출을 기록했다.

박유나 바커케미칼코리아 바이오솔루션 한국·일본 지역 영업 총괄은 “바커의 알파CD는 기존의 단순한 비타민이나 보충제에서 나아가 과학적 데이터를 근간으로 가치소비와 차별화를 중시하는 소비자의 니즈를 충족한다"며 "바커는 글로벌 기능성 식품 소재 시장의 트렌드에 맞춰 제품 포트폴리오를 확대할 계획이며 바커 바이오솔루션은 최근 웰니스 트렌드에 맞는 미래 성장 산업의 핵심”이라고 밝혔다.