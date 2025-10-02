바커케미칼, 유연 센서 전자소자 양산 본격화…독일서 첫 공개

글로벌 화학기업 바커(WACKER)는 유연 센서 전자소자 ‘넥시팔 센스(NEXIPAL Sense)’의 양산을 시작한다고 2일 밝혔다.

해당 제품은 오는 8일부터 15일까지 독일 뒤셀도르프에서 열리는 K-Show 2025(국제 플라스틱·고무 산업 전시회)에서 첫 공개된다.

또한 전기차 배터리 안전성 강화한 차세대 실리콘 고무 ‘엘라스토실 R531/60’, 열처리 필요 없는 식품용 친환경 액상 실리콘 고무 ‘엘라스토실 에코 LR 5003’, 가볍고 경제적인 고상 실리콘 고무 ‘파워실 1900A/B ’도 출시한다.

넥시팔 센서가 적용된 EAP 라미네이트(사진=바커)

넥시팔 센스는 절연성과 전도성을 동시에 가진 고탄성 실리콘 고무 필름을 적층한 라미네이트 구조로 만들어졌다. 압력이나 신축 변형에 따라 전기 용량이 변하며, 이를 통해 정밀한 센서 신호를 생성한다. 의료기기·로보틱스·스포츠 분야 등 정밀 계측이 필요한 다양한 산업에 활용할 수 있다.

바커는 이번 양산을 통해 단순 소재 공급을 넘어, 맞춤형·대량 생산이 가능한 센서 부품 제조사로 사업 영역을 확장하게 됐다.

넥시팔 센스는 20~200마이크론 두께의 필름을 적층한 구조로, 머리카락 굵기(약 50마이크론) 수준의 정밀도를 구현한다. 자가치유에 가까운 복원력과 높은 탄성으로 수백만 회 반복 변형 후에도 안정적인 성능을 유지한다.

또한 피부 친화적이고 생체 적합성이 뛰어나며, –40°C~+180°C 환경에서도 안정적으로 작동한다. 전극층은 바커가 개발한 전도성 실리콘을 디지털 레이저 프린팅 기술로 구조화해, 100마이크론 이하의 정밀 패턴 구현이 가능하다. AI 기반 이미지 분석을 활용한 인라인 품질 검사로 ±5 마이크론 수준의 균일성을 확보한다.

전기차 고전압 배터리용 신규 실리콘 고무 ‘엘라스토실 R 531/60’는 압출 공정 적용이 가능해 버스바 절연 공정을 효율적으로 구현할 수 있다. 또한 화재 발생 시 소재가 세라믹 보호층을 형성해 단락을 방지, 전기차 탑승객과 구조 인력의 안전성을 강화한다.

친환경 액상 실리콘 고무 ‘엘라스토실 에코 LR 5003’는 열처리(후공정) 없이도 식품용기·주방용품의 제품 규격을 충족하며, 바이오메탄올을 기반으로 생산돼 자원 절감 효과를 제공한다. 또한 액상 사출 성형(Liquid Injection Molding) 공정에 적용할 수 있어, 빨대·제빵 틀·주방용품 등 다양한 생활·식품 관련 제품을 경제적이고 대량으로 생산할 수 있다.

고상 실리콘 고무(HCR)인 ‘POWERSIL 1900A/B’는 중공형 애자용 소재이다. 본 제품은 A/B로 구분한 부가형 경화방식으로 공급되며, 스파이럴 압출 공정에 적합하다. 기존 제조 방식과 비교할 때, 이 공정은 다양한 직경의 대형 애자 생산을 보다 용이하고 경제적으로 생산할 수 있다. 또한 최종 생산물인 중공형 애자는 기존 애자에 비하여 무게가 가벼워 운반과 설치가 매우 수월하며, 최대 80%까지 경량화 효과를 기대할 수 있다.

마틴 보르텐슐라거 바커 엔지니어링 실리콘 사업팀장은 "실리콘은 가공이 용이하고 기계적 특성이 우수해 다양한 산업에서 중요한 역할을 한다"며 "특히 전력망, 의료기기, e-모빌리티, 디지털화 등 고기능성이 요구되는 분야에서 기술 혁신을 가능하게 한다”고 말했다.