세일포인트, AWS와 에이전틱 AI 아이덴티티 보안 확산 가속화

엔터프라이즈 아이덴티티 보안 기업 세일포인트테크놀로지홀딩스(세일포인트)가 아마존웹서비스(AWS)와 에이전틱 AI 보안 강화를 위해 협력 관계를 구축했다.

세일포인트는 AWS와 다년간의 전략적 협력 계약(SCA)를 체결했다고 27일 밝혔다. 이번 계약은 양사의 오랜 협력 관계를 한 층 강화하는 것으로, 세일포인트 솔루션을 AWS 환경에서의 에이전틱 AI(Agentic AI)를 위한 아이덴티티 거버넌스 솔루션으로 자리매김하는 것으로 평가된다.

구체적으로 양사는 기존 세일포인트 에이전트 아이덴티티 시큐리티 협력을 확대하고, AWS 서비스를 활용하는 모든 인간 및 비인간 아이덴티티를 통합 관리할 수 있는 단일 거버넌스 레이어를 공동 개발할 계획이다. 이번 협력을 통해 세일포인트와 AWS는 고객이 인간 및 비인간 아이덴티티를 효과적으로 통합 관리하고, 접근 정책을 일관되게 적용하며, AWS 환경 전반에서 에이전틱 워크로드가 확정되는 상황에서도 통제력을 유지할 수 있도록 지원하는 단일 거버넌스 레이어를 제공할 예정이다.

세일포인트는 AWS 에이전트코어(AWS AgentCore)(Bedrock AgentCore)와 통합되어 에이전트코어 내 AI 에이전트를 탐지하고 이를 아이덴티티로 관리한다. 이를 통해 고객은 단일 관리 화면에서 인간 및 에이전트 아이덴티티를 통합 관리할 수 있으며, 인간-에이전트 연계 추적, 라이프사이클 관리, 접근 검토, 권한 최적화, 정책 집행을 수행할 수 있다.

AWS는 조직이 자율적 AI 아키텍처를 도입함에 따라 아이덴티티, 애플리케이션, 데이터, 머신, AI 에이전트 전반에 걸쳐 접근 권한을 일관되게 거버넌스할 수 있도록 지원할 계획이다.

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또한 새로운 시장 진출 기회 창출을 도모한다. 특히 현대적 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반 아이덴티티 플랫폼으로 전환하려는 고객의 도입을 가속화한다. 양사의 영업 및 마케팅 역량도 결합해 통합된 솔루션을 공동으로 시장에 선보이겠다는 복안이다.

마크 맥클레인(Mark McClain) 세일포인트 CEO 겸 설립자는 “AI 에이전트의 확산은 새로운 유형의 비인간 아이덴티티를 만들어내고 있으며, 각각이 새로운 공격 표면이 되고 있다”며 “AI가 진정한 비즈니스 가속화 수단이 되기 위해서는 보안을 기반으로 구축되어야 한다. AWS와의 협력은 이러한 기반을 제공하기 위한 것이다. 통합 아이덴티티 레이어를 구축함으로써 고객이 AI 중심 환경의 복잡성을 관리할 수 있는 가시성과 통제력을 확보하고, 보다 과감하면서도 안전하게 혁신할 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.