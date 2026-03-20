세일포인트, 기업 AI 활용 실시간 가시성 지원한다

엔터프라이즈 아이덴티티 보안 기업 세일포인트테크놀로지홀딩스(세일포인트)가 승인되지 않은 인공지능(AI), 이른바 '섀도우 AI'를 탐지·통제할 수 있는 솔루션은 출시했다.

세일포인트는 20일 실시간 AI 거버넌스 및 보안 프레임워크를 구축하기 위한 차세대 핵심 구성 요소인 '세일포인트 섀도우 AI 리미디에이션'을 출시했다고 밝혔다.

이 솔루션은 조직에서 승인하지 않은 AI 도구의 사용을 탐지·모니터링·보안 통제할 수 있도록 지원한다. AI의 폭발적 확산에 따른 중대한 보안 및 규제 리스트도 완화하도록 돕는다.

최근 많은 기업들이 업무 효율을 위해 챗GPT, 클로드, 제미나이 등 다양한 AI 플랫폼을 활용하고 있다. 그러나 상당수가 IT 보안관리 체계 밖에서 사용되고 있는 것으로 나타났다.

이처럼 리스크가 있는 '섀도우 AI'에서는 기업의 보안 책임자가 직원들의 AI 플랫폼 사용 목적이나 입력하는 내용조차 확인할 수 없기 때문에 가시성과 통제력을 상실하는 심각한 사각지대로 자리잡고 있다.

실제 세일포인트가 발표한 보고서에 따르면 조직의 80%가 AI 에이전트가 부적절한 데이터 접근 또는 공유 등 사용자가 의도하지 않은 행동을 보인 적이 있다고 응답한 바 있다.

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'섀도우 AI 리미디에이션'은 문서 업로드 현황과 사용 빈도 등을 포함해 직원들의 AI 도구 사용 현황을 실시간으로 가시화함으로써 이 리스크를 완화한다. 구체적으로 ▲섀도우 AI 사용에 대한 실시간 가시성 확보 ▲선제적 대응 및 중앙집중식 통제 지원 ▲사용자 경험을 고려한 간소화된 배포 등의 기능이 탑재됏다.

찬드라 나나삼반담(Chandra Gnanasambandam) 세일포인트 제품 부문 수석부사장(EVP) 겸 최고기술책임자(CTO)는 "많은 벤더들이 브라우저나 엔드포인트 단위의 개별 도구로 섀도우 AI 문제를 해결하려 하고 있으나, 이는 본질을 놓친 접근"이라며 "세일포인트는 AI 사용을 효과적으로 통제하기 위해서는 아이덴티티, 데이터, 보안 인텔리전스를 실시간으로 통합하는 플랫폼 중심 접근 방식이 필요하다"고 강조했다.