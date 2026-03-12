세일포인트, AI 기반 플랫폼 업데이트 발표

엔터프라이즈 아이덴티티 보안 기업 세일포인트 테크놀로지홀딩스(세일포인트)가 자사 인공지능(AI) 기반 세일포인트 플랫폼에 대한 주요 업데이트를 12일 발표했다.

이번에 발표된 새로운 기능들은 최신 IT 환경의 핵심 보안 과제를 해결하도록 설계된 것이 특징이다. 새롭게 추가된 주요 기능은 ▲특수 권한 ▲비인간(non-human) 아이덴티티 ▲에이전트 세일포인트 옵저버빌리티&인사이트 및 데이터 엑세스 시큐리티 ▲현대화 등이다.

(사진=세일포인트)

기존의 아이덴티티 거버넌스는 느리고 수동적인 검토 방식에 의존해 왔다는 한계가 있다. 클라우드 확산과 AI 및 머신 아이덴티티의 급증으로 고도화되는 위협 환경에 효과적으로 대응하지 못한다는 지적도 나온다.

찬드라 나나삼반담(Chandra Gnanasambandam) 세일포인트 제품 부문 수석부사장(EVP) 겸 최고기술책임자(CTO)는 "세일포인트는 AI 아이덴티티, 머신, 에이전트 및 자격 증명을 포함한 모든 아이덴티티 유형에 대해 지속적인 가시성과 실시간 거버넌스를 제공하기 위해 새로운 AI 기반의 적응형 접근 방식으로 나아가고 있다"며 "세일포인트는 올해 고객이 최소 권한 또는 제로 스탠딩 권한(zero standing privilege) 환경으로 전환할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다. 이는 단순한 형식적 절차가 아니라, AI 기반 기업 환경에서 요구되는 속도에 맞춰 비즈니스를 실질적으로 보호하기 위한 것"이라고 말했다.