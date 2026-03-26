국민연금, KT 주총 자사주 처분 외 모두 찬성키로

국민연금이 KT가 주주총회에서 다루려는 자기주식 보유와 처분 계획에 대해 반대 의결권을 행사키로 했다.

국민연금은 26일 열린 제6차 수탁자책임 전문위원회에서 이같이 의결권 행사 방향을 심의했다고 밝혔다.

자기주식 보유 및 처분계획 안건을 두고 국민연금은 KT가 자사주를 취득하던 당시 주주가치 제고를 목적으로 공시한 취지와 현재의 처분 계획이 일관되지 않다고 판단했다.

그 외의 재무제표 승인, 정관 일부 변경, 사외이사 선임 등은 모두 찬성키로 했다.

관련기사

특히 KT 정기 주총에서는 박윤영 사장 후보자에 대한 대표이사 선이모가 경영계약서 승인 안건을 다룰 예정이다.

또 박 사장 후보가 발탁한 박현진 사내이사 선임도 이뤄질 예정이다.