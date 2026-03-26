국민연금, KT 주총 자사주 처분 외 모두 찬성키로

수탁위 열어 의결권 행사 방향 심의

방송/통신입력 :2026/03/26 20:20

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

국민연금이 KT가 주주총회에서 다루려는 자기주식 보유와 처분 계획에 대해 반대 의결권을 행사키로 했다.

국민연금은 26일 열린 제6차 수탁자책임 전문위원회에서 이같이 의결권 행사 방향을 심의했다고 밝혔다.

자기주식 보유 및 처분계획 안건을 두고 국민연금은 KT가 자사주를 취득하던 당시 주주가치 제고를 목적으로 공시한 취지와 현재의 처분 계획이 일관되지 않다고 판단했다.

그 외의 재무제표 승인, 정관 일부 변경, 사외이사 선임 등은 모두 찬성키로 했다.

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특히 KT 정기 주총에서는 박윤영 사장 후보자에 대한 대표이사 선이모가 경영계약서 승인 안건을 다룰 예정이다.

또 박 사장 후보가 발탁한 박현진 사내이사 선임도 이뤄질 예정이다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
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국민연금 KT 주주총회 의결권

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