막 오르는 통신·미디어 주총...새 대표 선임·상법 개정 반영 쟁점

오는 24일 LG유플러스를 시작으로 국내 통신사와 주요 미디어 기업의 정기 주주총회가 시작된다. 새로운 대표이사를 사내이사로 선임하는 안건부터 사외이사의 명칭 변경, 자사주 소각 계획과 같은 내용이 올해 주총에서 공통적으로 다뤄질 요소로 꼽힌다.

먼저 같은 날 한 시간 차이로 주총을 연이어 여는 LG유플러스와 LG헬로비전은 사내이사와 사외이사 선임 건 외에 정관 변경을 통해 사외이사 명칭을 독립이사로 바꾸는 안건을 다루기로 했다.

기존 사외이사 명칭을 독립이사고 바꾸는 것은 회사 밖의 인물이란 뜻을 넘어 이사회에서 대주주 경영진에 대한 객관적인 견제 기능을 강화한다는 의미를 담는 게 주된 이유다. 지난해 국회를 통과한 상법 개정안에 따른 조치로 주주에 대한 이사의 충실 의무를 강조한 것이다. 감사위원 분리 선임도 같은 맥락이다.

LG유플러스와 LG헬로비전 외에 독립이사 명칭 도입과 같이 상법 개정 취지를 반영한 주총 안건을 다루는 회사는 관련 업계에서 KT, KT스카이라이프, CJ ENM 등이 꼽힌다.

사진_클립아트코리아

700여개 회사의 주주총회가 열려 슈퍼 주총데이로 일컫는 26일에는 SK텔레콤, CJ ENM, KT스카이라이프 등이 정기 주총을 진행한다.

이날 주총에서는 SK텔레콤과 KT스카이라이프가 신규 대표이사 후보자를 사내이사로 선임하는 안건을 다룰 예정이다. SK텔레콤에서는 지난해 그룹 인사에서 CEO에 오른 정재헌 사장을 사내이사로 선임할 예정이며, KT스카이라이프는 신임 대표이사로 조일 경영기획총괄 부사장을 내정한 상태라 사내이사 선임 안건을 다루게 된다.

신임 대표와 관련해서는 31일 개최 예정인 KT 주총이 가장 주목을 받는다. 다른 회사들이 이사회를 구성한 뒤 사내이사 중에 대표이사를 선임하는 것과 달리 KT는 대표이사 선임 안건을 주총에서 직접 다룬다. 또 대표이사 후보자가 직접 선택한 사내이사 후보자로 박현진 밀리의서재 대표 선임도 별도 안건으로 처리한다.

이에 앞서 KT는 회사 안팎의 공모를 통해 박윤영 전 기업부문장을 차기 주총에서 선임할 대표이사 최종 후보자로 선정하는 과정을 거쳤다.

SK텔레콤과 KT, CJ ENM 주총에서 자사주 소각에 대한 안건을 다루는 점도 눈에 띄는 부분이다.

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3차 상법 개정에 따라 상장사가 신규로 자사주를 취득할 때 1년 이내, 기존 보유 자사주는 법 시행일로부터 1년 6개월 내에 소각해야 한다. 외국인 지분 제한 규제를 받는 통신업종은 법 시행일 3년 이내 자사주를 처분할 수 있다.

이와 관련, SK텔레콤과 KT, CJ ENM은 자기주식 보유와 처분에 대한 승인을 별도의 주총 안건으로 다룬다.