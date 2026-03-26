위세아이텍, 데이터·AI 기반 중앙은행 인프라 운영 맡는다

위세아이텍이 한국은행 디지털혁신실 핵심 시스템 통합 운영 사업을 따내며 데이터·AI 기반 금융 인프라 시장에서 입지를 확대했다.

위세아이텍은 한국은행이 발주한 '디지털혁신실 통합 운영용역' 사업의 우선협상대상자로 선정된 이후 최종 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 약 61억원 규모이며 수행 기간은 총 15개월이다. 한국은행의 데이터 기반 경제 분석 체계와 AI 활용 환경을 안정적으로 운영하기 위한 핵심 프로젝트다.

(사진=위세아이텍)

위세아이텍은 사업을 통해 한국은행 디지털혁신실이 운영하는 주요 정보시스템 전반을 맡는다. 조사연구플랫폼, 금융·경제 스냅샷, 데이터 카탈로그, 데이터 레이크, AI 언어모형, 통합업무정보관리시스템 등이 포함된다. 단순 유지보수를 넘어 시스템 운영 전반을 책임지는 구조다.

운영 범위도 확대됐다. 시스템 안정성 확보는 물론 데이터 품질 관리와 데이터 기반 연구 지원까지 수행한다. 이를 통해 한국은행 내부에서 데이터를 보다 체계적으로 활용할 수 있는 환경을 구축한다는 계획이다.

특히 데이터 활용 편의성 개선에 초점을 맞췄다. 데이터 카탈로그를 중심으로 분산된 데이터 자산을 통합 관리한다. 검색과 공유 기능을 강화해 업무 효율성을 높이고 데이터 접근성을 개선한다는 전략이다.

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AI 활용 측면에서도 고도화를 추진한다. '한국은행 AI 언어모형' 운영을 통해 경제·금융 질의응답 기능을 지원한다. 내부 규정과 지침에 대한 검색과 해석 기능도 강화한다. 사용자 맞춤형 분석 환경 구축이 목표다.

김다산 위세아이텍 대표는 "중앙은행 특성상 높은 수준의 안정성과 보안이 요구된다"며 "자사가 보유한 데이터 관리 역량과 AI 기술을 바탕으로 데이터 중심 업무 환경이 안정적으로 자리잡도록 지원하겠다"고 말했다.