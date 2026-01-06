위세아이텍, 범정부 데이터 관리 사업 7년 연속 수주...공공 데이터 운영 역량 '입증'

위세아이텍이 범정부 데이터 관리의 핵심 파트너로서의 입지를 다시 한번 공고히 했다.

위세아이텍은 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 발주한 '2026년 데이터관리기반 운영 및 유지관리 사업'을 수주했다고 6일 밝혔다.

이번 수주로 위세아이텍은 지난 2020년부터 시작된 해당 사업을 2026년까지 7년 연속 수행하게 됐다.

위세아이텍, 2026년 데이터관리기반 운영 및 유지관리 사업 수주(이미지=위세아이텍)

이번 사업은 오는 2026년 1월부터 12월까지 1년간 진행되며, 총 사업 규모는 약 26억 9천만 원이다.

위세아이텍은 앞서 2018년과 2019년, 범정부 데이터 플랫폼의 1·2차 구축 사업을 주도하며 공공 데이터 통합 관리의 기틀을 마련한 바 있다. 이후 2020년부터는 운영 및 유지관리 사업자로 선정되어 ▲범정부 메타데이터 관리시스템 ▲품질·표준관리 통합시스템 ▲국가공유데이터 플랫폼 등 핵심 시스템의 안정적인 운영과 장애 대응을 전담해 왔다.

회사 측은 이번 2026년 사업을 통해 운영·연계·평가·확산 영역을 아우르는 '통합 운영 체계'를 더욱 고도화할 방침이다. 구체적으로는 주요 데이터 관리 시스템의 무중단 서비스 제공은 물론, 시스템 간 자동 연계 확대와 데이터 수집 체계 고도화에 주력한다.

또 데이터기반행정 평가 지원과 각 공공기관의 데이터 공유 및 활용 확산을 위한 전방위적 운영 지원에 나설 계획이다.

이를 통해 급변하는 데이터 관리 업무 환경에 맞춰 기능을 최적화하고, 사용자 중심의 편의성을 대폭 개선한다는 목표다. 아울러 상시 통합 운영 지원체계를 가동해 행정 업무를 신속하게 뒷받침하고, 범정부 차원의 데이터 활용 생태계를 확장할 것으로 기대된다.

김다산 위세아이텍 대표는 "범정부 데이터 관리 시스템이 안정적으로 운영되어야 데이터 기반 행정의 신뢰성도 담보할 수 있다"며 "지난 7년여간 축적해 온 독보적인 구축 및 운영 노하우를 바탕으로 2026년에도 안정적인 대국민 서비스 제공과 공공 데이터의 가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.