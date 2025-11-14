위세아이텍, 3분기 영업익 흑자전환…AI·데이터 솔루션 성장세

위세아이텍이 올해 3분기 전년 동기 대비 영업이익을 흑자 전환하며 수익성을 개선하고 실적 반등에 성공했다.

위세아이텍은 3분기 연결 기준 매출액 90억6천953만원, 영업이익 11억6천905만원, 당기순이익 7억1천778만원을 기록했다고 14일 공시를 통해 밝혔다. 단일 분기 영업이익률은 12.8%로 올해 분기 중 가장 높은 수준을 나타냈다.

누적 기준으로는 매출액 228억791만원, 영업이익 5억7천269만원, 당기순이익 1억9천850만원으로 전년 동기 대비 매출은 8.9% 성장했고 영업이익과 순이익은 모두 흑자 전환했다. 회사는 이번 실적 개선이 제품 매출 확대와 원가 절감 중심의 효율적 비용 관리 전략 덕분이라고 설명했다.

지난해에는 사옥 이전 등 일회성 비용으로 실적이 다소 부진했으나, 올해는 공공·금융권을 중심으로 주요 제품의 신규 납품과 프로젝트 수주가 확대되면서 매출이 꾸준히 증가했다. 또 외주 비용을 줄이며 내부 인력 중심으로 프로젝트를 운영하는 구조적 효율화로 전반적인 비용 구조가 개선됐다.

위세아이텍은 현재 인공지능(AI)과 데이터 기반 솔루션을 중심으로 산업 현장 적용과 기술 고도화를 추진하고 있다. 제조 산업 분야에서는 이미지 기반 이상감지와 예지보전 기술을 활용해 스마트팩토리 및 제조 공정 품질관리에 적용하며 성과를 쌓아가고 있다.

아울러 설명 가능한 인공지능(XAI) 기술을 접목해 불량 발생 원인과 문제 영역을 시각화하는 차세대 비전 검사 기능을 구현하며 제조 산업 분야에서 AX 전환을 지원하고 있다. 또 주요 제품의 서비스형 소프트웨어(SaaS)화와 정부 주도 'K-휴머노이드 연합' 참여 등 사업 영역 확장과 매출 구조 다각화를 추진하며 기술력과 시장 영향력을 강화하고 있다.

올해 2분기와 3분기 연속 영업이익 흑자를 기록하며 상승세를 이어가는 가운데, 핵심 솔루션의 안정적 매출 증가와 효율적 비용 운영이 맞물리면서 4분기에도 지속적인 수익성 개선과 매출 성장이 예상된다.

김다산 위세아이텍 대표는 "최근 산업 전반에서 AI 기술을 활용한 업무 혁신과 AX 전환 움직임이 활발해지면서 당사의 AI·데이터 기반 솔루션이 더욱 주목받고 있다"며 "내년에는 AI 운영관리, 무역문서 정보추출 자동화 등 신제품을 중심으로 매출과 영업이익 성장을 이어가고 더 많은 고객이 함께할 것으로 기대한다"고 말했다.