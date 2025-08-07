위세아이텍, 'K-휴머노이드 연합' 참여기업 선정…지능형 제어 기술 개발 착수

위세아이텍(대표 김다산, 이제동)이 정부에서 주도하는 차세대 로봇 개발 프로젝트에 합류해 국내 휴머노이드 기술 고도화에 기여할 예정이다.

위세아이텍은 산업통상자원부가 주관하는 'K-휴머노이드 연합'의 신규 참여기업으로 최종 선정됐다고 7일 밝혔다.

'K-휴머노이드 연합'은 차세대 휴머노이드 산업을 육성하기 위한 산·학·연 협의체로, 정부를 비롯해 국내 대표 로봇 기업, AI 전문 기업, 부품기업, 수요기업, 주요 대학 및 연구기관이 참여하고 있다.

위세아이텍

지난 4월 공식 출범한 이후 핵심 기술 분야별 참여기업을 모집해 왔으며, 위세아이텍은 고신뢰 AI 기반의 자가 상태 진단 및 적응형 제어 기술력을 인정받아 연합 구성원으로 이름을 올렸다.

산업통상자원부는 미국, 중국 등 글로벌 빅테크 기업들이 본격 진입한 '피지컬 AI' 분야에서 경쟁력을 확보하기 위해 ▲로봇 공용 AI 모델 개발 ▲휴머노이드 핵심 하드웨어 기술 ▲AI 반도체 및 모빌리티 배터리 ▲전문 인력과 스타트업 육성 ▲수요-공급 협력 강화 등 5대 미션 중심의 기술 개발 생태계를 조성 중이다.

위세아이텍은 이번 연합에서 'AI 기반 자가 상태 진단 및 적응형 제어 기술을 활용한 지능형 휴머노이드 개발'을 주제로 기술 개발에 참여한다. 이 기업은 산업 현장에서 다수의 실증을 거친 고신뢰 AI 제어 기술을 바탕으로, 휴머노이드 플랫폼에 특화된 제어 아키텍처를 개발할 계획이다.

특히, 다중 센서 데이터를 활용한 이상 징후 감지, 자율 인식 기반 상태 판단, 복합 센서 융합을 통한 안전환경 인식, 설명 가능한 AI 판단 기술(XAI, Explainable AI) 등 고정밀·고신뢰 AI 제어 기술을 바탕으로, 자율 인식-판단-제어-설명이 가능한 통합 제어 시스템을 구현하는 데 집중한다.

관련기사

향후 연합 내 로봇 제조사, 부품 기업, 수요기관, 학·연 기관들과의 공동 실증을 통해 실제 산업 현장 기반의 데이터 확보와 반복 학습 체계를 구축하고, 제어기의 품질 고도화 및 상용화 가능성도 함께 검증할 예정이다.

김다산 위세아이텍 대표는 "국내 최고 수준의 산·학·연 협력 체계인 'K-휴머노이드 연합'에 참여하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "산업 현장에서 축적해온 데이터 기반 판단·제어 기술을 바탕으로, 신뢰성과 설명력을 모두 갖춘 인공지능 로봇 기술 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.