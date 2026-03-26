최휘영 문체부 장관, 광주 아시아문화중심도시 조성사업 현장 찾아 지원 방안 논의

문화체육관광부(문체부)는 최휘영 장관이 26일 광주광역시를 찾아 아시아문화중심도시 조성사업 현장을 점검했다고 밝혔다.

최 장관은 대통령 소속 제9기 아시아문화중심도시 조성위원회 위촉식에 참석한 뒤 조성사업의 핵심 거점인 옛 전남도청과 국립아시아문화전당을 방문해 현장 의견을 듣고 지원 방안을 논의할 예정이다.

최 장관은 먼저 국립5·18민주묘지를 찾아 참배한 뒤 국립아시아문화전당에서 제9기 아시아문화중심도시 조성위원회 민간위원에게 위촉장을 전수한다. 이번 위촉식은 조성위원회가 3년여 공백을 끝내고 새롭게 출범한다는 점에서 아시아문화중심도시 조성사업의 정상화와 새로운 도약을 알리는 계기가 될 것으로 기대된다.

제9기 아시아문화중심도시 조성위원회 위촉식에 자리한 최휘영 장관

2004년 시작한 아시아문화중심도시 조성사업은 기반을 다진 1.0 단계와 국립아시아문화전당을 거점으로 콘텐츠 창·제작을 활성화한 2.0 단계를 거쳐, 실질적 성과와 지속 가능한 운영체계를 만들어 가는 아시아문화중심도시 3.0 단계에 접어들고 있다. 조성위원회는 위원들의 경험과 전문성을 바탕으로 광주가 아시아를 대표하는 문화중심지로 자리매김할 수 있도록 조정과 지원 역할을 맡게 된다.

최 장관은 위촉식에 이어 5월 정식 개관을 앞두고 시범운영 중인 옛 전남도청을 방문해 전시 콘텐츠와 시설을 점검한다. 옛 전남도청 복원사업은 5·18민주화운동 최후의 항쟁지였던 옛 전남도청을 되살리고, 5월 정신이 지닌 민주주의와 평화, 인권의 가치를 다음 세대에 문화적으로 계승하기 위한 상징적 사업이다. 2023년 공사를 시작해 올해 1월 준공했으며, 2월 28일부터 4월 5일까지 시범운영을 진행하고 있다.

옛전남도청복원추진단은 시범운영 기간 전문가와 언론, 관람객 의견을 수렴해 개선이 필요한 사항을 단계적으로 보완하고 정식 개관을 준비할 계획이다. 최 장관은 옛전남도청 복원지킴이 어머니들을 만나 그동안 복원사업에 힘을 보태준 데 대해 감사를 전하고 현장 의견도 들을 예정이다.

이와 함께 지역 문화예술 현장도 찾는다. 최 장관은 국립아시아문화전당에서 열리고 있는 이정기 작가의 ‘번역된 가상’ 전시를 찾아 관계자들을 격려한다. 이정기 작가는 국립아시아문화전당이 광주·전남 지역에서 활동하는 작가를 대상으로 진행한 ‘2026 국립아시아문화전당 뉴스트 작가 공모’에 선정됐다.

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이번 전시가 열리는 복합전시 7관은 지역 문화예술계의 지속적인 확충 요청을 반영해 조성한 공간이다. 국립아시아문화전당은 이 공간을 기반으로 지역 작가의 창작과 전시를 안정적으로 지원할 예정이다.

최휘영 장관은 “제9기 조성위원회의 새로운 출범과 5·18의 숭고한 정신이 깃든 옛 전남도청 복원, 문화발전소 국립아시아문화전당의 도약까지 광주는 큰 문화적 힘을 지니고 있다”라며 “아시아문화중심도시 조성사업이 한 단계 더 도약하고 광주가 아시아 문화중심도시로 확고히 자리매김할 수 있도록 현안을 검토해 신속히 추진하겠다”라고 밝혔다.