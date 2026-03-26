문체부, 지역 콘텐츠 정책 협력 강화… 지역 맞춤형 지원방안 모색

문화체육관광부(문체부) 한국콘텐츠진흥원과 함께 세종컨벤션센터에서 ‘2026년 광역시도 및 지역 콘텐츠 진흥기관 간담회’를 열고, 열여섯 개 시도 관계자 100여 명과 지역 콘텐츠 정책 현안을 논의했다고 26일 밝혔다.

이번 간담회는 지역 인구 감소와 지방 소멸 우려가 커지는 상황에서 콘텐츠산업을 통해 청년 인구 유입과 지역경제의 지속 가능성을 높이는 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 특히 정부와 지방자치단체, 지역 콘텐츠 진흥기관 간 협력 체계를 강화하고 2027년 예산 편성에 대한 의견을 수렴해 지역 맞춤형 지원방안을 마련하는 데 중점을 뒀다.

참석자들은 콘텐츠산업이 단순한 문화 분야를 넘어 지역 일자리 창출과 생활 인구 확대를 이끌 수 있는 핵심 수단이라는 데 공감했다. 이에 따라 지역 특화 자원을 활용한 콘텐츠 발굴, 창업 성장 단계별 지원, 지역 진흥기관과 지방자치단체 간 협력 체계 강화, 지역 밀착형 지원을 통한 상생형 콘텐츠산업 생태계 구축 등에 힘을 모으기로 했다.

대한민국 광복 80주년 기념 타임스퀘어 미디어 콘텐츠 상영.

이번 간담회에서는 2025년 우수 성과를 낸 충남콘텐츠진흥원, 전북콘텐츠융합진흥원, 대전콘텐츠코리아랩, 완주문화재단 등 네 개 기관의 콘텐츠 사업 사례도 공유했다. 충남콘텐츠진흥원은 광복 80주년을 계기로 유관순, 유우석의 미공개 사진을 인공지능 기반 미디어 콘텐츠로 제작했다.

전북콘텐츠융합진흥원은 유휴지역인 무인도 ‘말도’를 방탈출 게임 공간으로 조성해 놀이와 문화체험 콘텐츠로 확장했다. 대전콘텐츠코리아랩은 지역 대학, 지역 소상공인, 지역 창작자, 지역 방송국과 연계한 웹드라마 ‘풋내기들’을 제작했다. 완주문화재단은 버스 창문을 스크린처럼 활용하는 확장현실 기반 스마트 버스 콘텐츠를 선보였다.

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참석자들은 이러한 사례를 바탕으로 지역 콘텐츠산업이 고용 창출과 지역경제 활성화, 세계 시장 진출 측면에서 높은 잠재력을 지니고 있다는 점을 확인하고, 지역 간 협력과 성과 확산 방안을 함께 논의했다.

임성환 문체부 문화산업정책관은 “콘텐츠산업은 지역 소멸 대응, 청년 일자리 창출, 생활 인구 확대 등 복합적인 정책 효과를 낼 수 있는 만큼 개별 사업 지원을 넘어 지역 기반 콘텐츠 생태계 구축 관점에서 재정 투입이 이뤄져야 한다”며 “지역에서 시작된 콘텐츠가 세계적 지식재산이 될 수 있도록 창작부터 사업화, 세계 시장 진출까지 이어지는 전 주기 산업 지원 정책을 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.