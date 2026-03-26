문체부, 2026 국제스포츠레저산업전 개최… AI 특별관과 수출·투자상담회 진행

문화체육관광부(문체부)와 산업통상부가 함께 후원하고 국민체육진흥공단과 한국무역협회가 공동으로 주최하는 2026 서울국제스포츠레저산업전이 26일부터 29일까지 서울 강남구 코엑스에서 열린다고 26일 밝혔다.

2001년부터 이어져 온 서울국제스포츠레저산업전은 국내 최대 규모이자 아시아 3대 스포츠산업 전시회로, 스포츠와 기술, 산업이 융합된 최신 흐름을 종합적으로 살펴볼 수 있는 국제 플랫폼이다. 이번 전시회에는 국내외 약 300개 기업이 참여하고, 관람객 약 4만6천 명이 찾을 것으로 예상된다.

올해 행사는 단순 전시를 넘어 스포츠산업의 최신 기술과 흐름을 직접 체험하고 사업으로 연결하는 종합 플랫폼으로 운영한다. 헬스·피트니스 장비와 스포츠용품, 헬스케어 기술, 수중·수상스포츠 장비 등 다양한 품목을 전시하고, 인공지능 기반 운동처방 시스템과 디지털 체력 측정 솔루션 등 첨단 기술이 접목된 스포츠 서비스도 함께 선보인다.

특히 '인공지능+스포테크' 특별관에서는 세계 기술 흐름을 반영한 혁신 제품과 서비스를 체험할 수 있다. 프로스포츠 특별관에서는 축구와 야구 등 종목별 체험 프로그램과 리그 관련 콘텐츠 전시를 통해 스포츠산업의 확장성과 대중성을 함께 보여준다. 야구와 골프, 축구 종목의 전·현직 프로선수들이 관람객을 대상으로 강습도 진행한다.

전시장 주요 무대에서는 보디빌딩 대회와 피트니스 시연, 요가·필라테스 강습, 케이팝·힙합 춤 대회 등 다양한 행사를 열어 풍성한 볼거리와 체험 기회를 제공한다. 아울러 스포츠산업 채용박람회와 수출상담회, 투자 연계 상담회, 산업 심포지엄 등을 함께 운영해 사업과 일자리 창출을 연계하는 행사로 꾸린다.

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참가기업 간 교류 행사와 창업 초기 기업 투자 연계 프로그램도 마련한다. 이를 통해 기업 간 협력 기반을 강화하고 국내 스포츠기업의 세계 시장 진출과 산업 경쟁력 제고를 지원할 계획이다.

김대현 문화체육관광부 제2차관은 “이번 전시회는 국내 스포츠기업의 기술력과 경쟁력을 세계 시장에 알리고 산업 간 융합을 통해 새로운 성장 기회를 만드는 중요한 계기”라며 “문체부는 스포츠산업이 지속 가능한 성장 기반을 갖출 수 있도록 현장 수요를 반영한 정책으로 적극 뒷받침하겠다”라고 말했다.