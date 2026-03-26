"기존 클라우드 한계 대안 제시"…자다라 클라우드 세미나 4월 16일 개최

자다라 코리아가 기존 클라우드 구조의 한계를 대체할 새로운 모델을 공개한다. VM웨어 정책 변화와 퍼블릭 클라우드 비용 부담이 커지는 상황에서 기업 IT 전략 전환을 겨냥한 행보다.

자다라 코리아는 서울 서초구 엘타워에서 '자다라 클라우드 세미나'를 개최한다고 26일 밝혔다. 4월 16일 열리는 이번 행사는 기존 클라우드를 대체할 새로운 클라우드 모델을 소개하는 자리다.

브로드컴의 VM웨어 인수 이후 라이선스 정책이 바뀌고 퍼블릭 클라우드 비용이 증가하면서 기업들의 고민이 커지고 있다. 벤더 종속 문제와 예측이 어려운 비용 구조가 주요 리스크로 떠오른 상황이다.

(이미지=자다라)

자다라 코리아는 이러한 변화에 대응해 '대안 클라우드(Alternative Cloud)' 모델을 제시한다. 퍼블릭 클라우드와 온프레미스의 한계를 동시에 보완하는 구조다. 데이터 주권을 유지하면서도 유연성과 확장성을 확보하는 것이 핵심이다.

엔비디아 기반 그래픽처리장치(GPU) 인프라를 활용해 인공지능(AI)과 고성능 워크로드까지 대응할 수 있도록 설계했다. 기존 인프라를 넘어 AI 중심 환경까지 포괄하는 차세대 클라우드 전략이라는 설명이다.

행사는 탈 로템 자다라 아시아태평양 및 남부 유럽, 중동, 아프리카 지역 부사장의 환영사로 시작한다. 이후 총 4개 세션이 진행된다. 대안 클라우드 아키텍처, 퍼블릭 클라우드 비용 대응 전략, VM웨어 대체 전환 방안, GPU 기반 AI 인프라 전략 등이 주요 내용이다.

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행사는 사전 등록을 통해 참석할 수 있다. 참가자를 대상으로 닌텐도 스위치2, 스마트 스피커 등 경품 이벤트도 함께 진행된다.

자다라 코리아 관계자는 "이제는 단순히 클라우드를 도입하는 단계가 아니라 어떤 클라우드를 선택하느냐가 경쟁력을 좌우하는 시기"라며 "이번 세미나는 기존 클라우드를 보완하는 수준을 넘어 대체할 수 있는 모델을 제시하는 자리"라고 밝혔다.