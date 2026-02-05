'기업 IT 흔드는 클라우드 청구서'…대안은 '얼터너티브 클라우드'

"지금까진 어떻게 더 빨리 클라우드로 옮길 것인가(Migration)가 IT기업 핵심 과제였다면 지금은 정반대입니다. 통제 불가능해진 비용 구조를 어떻게 다시 회수할 것인가(Repatriation)가 새로운 화두가 됐습니다."

5일 서울 마포구에서 만난 자다라 코리아 조순현 상무는 환율 급등과 인공지능(AI) 데이터 폭증이 겹치며 클라우드 비용이 단순한 IT 지출을 넘어 기업 생존 리스크로 인식되고 있다고 진단했다. 그는 이 같은 환경에서 대안으로 얼터너티브 클라우드를 제시했다.

얼터너티브 클라우드는 기존 퍼블릭 클라우드 대안적 소비 모델을 뜻한다. 퍼블릭 클라우드의 유연성과 확장성은 유지하되, 복잡하고 불투명한 과금 구조와 벤더 종속 문제를 줄이는 데 초점을 둔다. 데이터 주권과 비용 예측 가능성을 동시에 확보할 수 있다는 점에서, 고환율과 AI 비용 부담이 커진 시장에서 현실적인 선택지로 주목받고 있다.

핵심은 '더 싸게'가 아닌 '예측 가능하게'

조 상무는 최근 기업 고객 문의 내용이 근본적으로 달라졌다고 설명했다. 그는 "과거에는 단순히 단가를 낮추는 데 관심이 있었다면, 지금은 예측 가능성이 핵심"이라며 "CFO와 CTO가 동시에 납득할 수 있는 투명한 비용 구조를 확보하는 것이 올해 기업 IT 전략 최우선 과제"라고 말했다.

현장에서 기업들이 체감하는 부담은 단가 자체보다 변수에 있다. 환율 변동, 데이터 전송료, API 호출 비용처럼 어디서 튈지 모르는 요소들이 청구서를 흔들기 때문이다. AI 워크로드 특성상 API 호출은 급증할 수밖에 없고, 여기에 데이터 이동 비용까지 더해지면 비용은 예상치를 크게 웃돈다.

조 상무는 "환율 변수까지 겹치면 기업 입장에서는 우리가 더 쓴 것도 아닌데 왜 비용이 폭발하는가라는 구조적 불신이 생긴다"며 "이 지점이 현재 클라우드 비용 논란의 본질"이라고 지적했다.

대안 선택도 쉽지 않다. 퍼블릭 클라우드 비용 부담으로 프라이빗 전환을 검토해도 가상화 라이선스와 구독 비용이 발목을 잡는다. 클라우드 전환 과정에서 축소된 IT 조직으로 과거 데이터센터 운영 방식으로 돌아가기도 어렵다.

조 상무는 "퍼블릭에 남아 있자니 예측 불가능한 변수가 두렵고, 프라이빗으로 돌아가자니 고정 비용과 운영 부담이 크다"며 "기업들은 전형적인 진퇴양난에 놓여 있다"고 분석했다.

'운영은 전문가에게, 통제는 기업이'…완전 관리형 모델 부상

조 상무는 이러한 현실적 고민의 해법으로 얼터너티브 클라우드를 제시했다. 이는 클라우드를 단순히 대체하는 개념이 아니라, 클라우드를 어디에 두고 어떤 방식으로 소비할 것인지에 대한 구조 자체를 재설계하는 접근이다.

기존 퍼블릭 클라우드는 대규모 공용 데이터센터에 기업 데이터를 집중시키는 방식이다. 반면 얼터너티브 클라우드는 기업이 원하는 로컬 데이터센터나 코로케이션(IDC), 엣지 환경에 인프라를 분산 배치한다. 데이터의 물리적 위치와 주권을 기업이 직접 통제할 수 있다는 점이 가장 큰 차별점이다.

운영 방식도 다르다. 서버와 스토리지를 기업이 직접 구축·운영하는 온프레미스와 달리, 인프라 구축부터 운영, 유지보수, 장애 대응까지를 공급사가 원격으로 책임지는 완전 관리형 모델을 따른다. 기업은 인프라를 직접 소유하지 않으면서도 퍼블릭 클라우드처럼 사용하는 구조다.

기술적으로는 오픈소스와 표준 API 기반을 활용해 특정 벤더 종속을 최소화한다. 퍼블릭 클라우드에서 익숙한 자동화와 API 사용 경험은 유지하면서, 비용과 데이터에 대한 통제력을 높이겠다는 전략이다. 업계에서 이를 '내 집 앞에 둔 클라우드'로 비유하는 이유다.

조 상무는 "자다라는 하드웨어를 기업 데이터센터나 고객이 지정한 코로케이션에 배치해 데이터 물리적 주권을 보장한다"며 "동시에 하드웨어 유지보수와 인프라 운영, 모니터링을 24시간 전담해 퍼블릭 클라우드 수준 운영 편의성을 제공한다"고 말했다.

특히 비용 불확실성을 낮추는 데 초점을 맞췄다는 설명이다. 자다라는 최근 비용 이슈 핵심으로 지적되는 API 호출 비용을 전면 무료화했다. 그는 "숨은 비용을 제거하고 실제 사용한 리소스만 지불하는 구조에 집중했다"며 "기업이 월별 청구서를 보다 명확하게 예측할 수 있도록 하는 것이 목표"라고 강조했다.

실제 사례도 이어지고 있다. 조 상무는 "AWS 비용 변동성 문제로 어려움을 겪던 한 스타트업이 일부 워크로드를 자다라 퍼블릭 클라우드로 전환한 뒤 내부 기준으로 30~40% 수준의 비용 절감 효과를 확인했다"고 밝혔다.

또 다른 국내 대기업은 가상화 라이선스 갱신 리스크와 퍼블릭 클라우드 비용 불확실성을 동시에 관리하기 위해 자다라 프라이빗 클라우드를 도입해 단계적 전환을 진행 중이다.

2026년 기업 IT, 기술 아닌 '경제 포트폴리오'로 접근해야

조 상무는 올해 기업 IT 전략 중심이 속도에서 통제로 이동하고 있다고 강조했다. 그는 "멀티클라우드는 이제 장애 대비용 보험이 아니라 환율, 트랜잭션 비용, 라이선스 리스크를 분산 관리하는 경제적 포트폴리오"라고 설명했다.

클라우드 도입은 더 이상 IT 부서에 국한된 문제가 아니다. 재무와 경영진이 함께 풀어야 할 구조적 과제로 확장됐다. 그는 "CFO가 가장 우려하는 것은 당장 비용 규모보다 왜 이 비용이 발생했고, 다음 분기에도 같은 방식으로 설명할 수 있느냐는 점"이라고 짚었다.

이러한 맥락에서 얼터너티브 클라우드는 기술을 바꾸는 선택이 아니라 비용이 만들어지는 방식을 바꾸는 접근으로 정의된다. 퍼블릭 클라우드 편의성은 유지하면서, 환율과 트랜잭션 같은 불확실 변수를 제거해 예측 가능한 비용 구조를 만드는 것이 핵심이라는 설명이다.

그는 "2026년 승패는 누가 더 빨리 신기술을 도입하느냐가 아니라, 누가 더 스마트하게 비용과 데이터를 통제하느냐에 달려 있다"고 말했다.