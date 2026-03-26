카카오페이증권 "국장 복귀계좌 만들면 리워드 드려요"

추첨 통해 최대 여기어때 100만 포인트 제공

금융입력 :2026/03/26 10:01

홍하나 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

카카오페이증권은 23일 ‘국내시장 복귀계좌(RIA)’ 서비스 출시를 기념해 총 3000만원 규모의 계좌 개설 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다.

국내시장 복귀계좌(RIA)는 정부가 국내 증시 활성화를 위해 한시적으로 도입한 제도다. 해외주식 투자 자산을 국내로 이전할 경우 매도 시점에 따라 양도소득세의 50~100%를 공제받을 수 있다.

카카오페이증권은 이번 RIA 출시에 맞춰 ‘RIA 시작, AIR 체크인’을 콘셉트로 한 여행 테마 프로모션을 마련했다. 이벤트 기간은 다음달 26일까지 약 한 달간이다.

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카카오페이증권은 23일 ‘국내시장 복귀계좌(RIA)’ 서비스 출시를 기념해 총 3000만원 규모의 계좌 개설 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다. (이미지=카카오페이증권)

리워드는 추첨을 통해 총 1만5000명에게 제공한다. ▲여기어때 100만 포인트(2명) ▲대한항공 항공권 50만원권(10명) ▲대한항공 항공권 30만원권(15명) ▲현금 1000원(1만4973명) 등으로 구성됐다.

카카오페이증권은 “해외주식 투자자들이 자산 이전 과정에서 자연스럽게 절세 혜택을 체감할 수 있도록 서비스와 이벤트를 설계했다”며 “이번 프로모션을 통해 더 많은 투자자가 RIA의 구조와 혜택을 직접 경험하길 기대한다”라고 말했다.

홍하나 기자0626hhn@zdnet.co.kr
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