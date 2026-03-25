우리투자증권, MTS에 인공지능 리포트 도입

국내외 700여 개 주요 종목 AI 요약⋅분석

금융입력 :2026/03/25 11:07

홍하나 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

우리투자증권이 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘우리WON MTS’에 인공지능(AI) 기반 종목 분석 서비스 ‘AI 리포트’를 도입했다고 25일 밝혔다. 

지난 23일부터 공개된 ‘AI 리포트’는 국내외 700여 개 주요 종목에 대해 AI가 데이터를 재구성하고 해석⋅분석한다. 

‘AI 리포트’는 국내외 증시 개장, 마감 이후 매일 두 차례 종목별 시세차트와 함께 주목해야 할 이슈와 거래 동향에 대한 종합적인 분석을 제공한다. 

우리투자증권, ‘내 손안의 투자 인사이트’ 강화…MTS에 AI 리포트 도입 (사진=우리투자증권)

우리투자증권 관계자는 “모바일 환경에서는 정보의 양보다 핵심을 선별하는 능력이 더 중요하다는 점에 초점을 맞췄다”며 “AI 리포트를 통해 종목의 흐름을 빠르게 포착하고 적절한 매매 시점을 판단할 수 있도록 양질의 투자 환경을 제공할 것”이라고 밝혔다.

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홍하나 기자0626hhn@zdnet.co.kr
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