박봉권 교보증권 대표 4연임…"종합금투사 도약"

박봉권 교보증권 대표가 4연임에 성공했다.

교보증권은 26일 정기 주주총회에서 박봉권 대표 재선임 안건이 의결됐다고 밝혔다.

박 대표는 오는 2028년 3월까지 임기를 이어간다. 그는 2020년 대표이사 취임 이후 2022년과 2024년 연임에 이어 이번 재선임으로 4연임에 성공했다.

박봉권 교보증권 대표.

이석기 대표와 함께 각자대표 체제로 회사를 이끌게 됐다.

교보증권은 각자대표 간 시너지를 기반으로 2025년 연결 기준 영업이익 1904억 원과 당기순이익 1429억원을 기록하며 전년 대비 각각 67.2%, 21.4% 증가했다.

올해 경영 목표로 비즈니스 다각화를 통한 미래 성장기반 구축과 금융소비자 보호를 제시하고 종합금융투자사 도약한다는 계획이다.

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특히 인공지능(AI) 전환 가속화와 디지털자산 비즈니스 확대를 통해 신규 성장 동력을 마련할 방침이다.

이와 함께 신사업 추진 역량을 고도화하고 자산관리 영업 및 채널 경쟁력을 강화하는 한편, 금융소비자 중심의 내부통제 체계를 지속적으로 정교화해 나갈 계획이다.