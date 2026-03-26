박봉권 교보증권 대표 4연임…"종합금투사 도약"

박봉권 교보증권 대표가 4연임에 성공했다.
교보증권은 26일 정기 주주총회에서 박봉권 대표 재선임 안건이 의결됐다고 밝혔다.
박 대표는 오는 2028년 3월까지 임기를 이어간다. 그는 2020년 대표이사 취임 이후 2022년과 2024년 연임에 이어 이번 재선임으로 4연임에 성공했다.
이석기 대표와 함께 각자대표 체제로 회사를 이끌게 됐다.
교보증권은 각자대표 간 시너지를 기반으로 2025년 연결 기준 영업이익 1904억 원과 당기순이익 1429억원을 기록하며 전년 대비 각각 67.2%, 21.4% 증가했다.
올해 경영 목표로 비즈니스 다각화를 통한 미래 성장기반 구축과 금융소비자 보호를 제시하고 종합금융투자사 도약한다는 계획이다.
관련기사
- 카카오페이증권 "국장 복귀계좌 만들면 리워드 드려요"2026.03.26
- 토스가 운영하는 디자인 스쿨, 수강생 모집2026.03.26
- ECB "디지털유로 표준 올여름 발표"…CBDC 인프라 구축 속도2026.03.26
- [미장브리핑] 미국-이란 고위급 회담 추진…증시 상승 마감2026.03.26
특히 인공지능(AI) 전환 가속화와 디지털자산 비즈니스 확대를 통해 신규 성장 동력을 마련할 방침이다.
이와 함께 신사업 추진 역량을 고도화하고 자산관리 영업 및 채널 경쟁력을 강화하는 한편, 금융소비자 중심의 내부통제 체계를 지속적으로 정교화해 나갈 계획이다.