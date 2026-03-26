토스가 운영하는 디자인 스쿨, 수강생 모집

토스 운영사 비바리퍼블리카의 디자인 교육 자회사 ‘파이 인스티튜트 오브 디자인(이하 파이 디자인 스쿨)’이 올해 첫 번째 공식 프로그램인 ‘프리코스’를 공개하고 수강생 모집을 시작한다고 26일 밝혔다.

파이 디자인 스쿨은 토스가 사용자인터페이스(UI), 사용자경험(UX) 등 디자인 산업 전반의 전문성을 체계적으로 강화하고자 지난해 10월 설립한 교육 기관이다.

프리코스는 다음달 20일에 시작해 총 8주에 거쳐 진행된다. 디자인 전공 여부와 관계없이 피그마, 코드, 3D 툴 등 도구를 직접 다뤄본 경험이 있는 학습자라면 누구나 수강할 수 있다. 교육은 서울 성동구 뚝섬역 인근에 위치한 파이 디자인 스쿨 캠퍼스에서 대면 중심으로 진행된다.

토스가 만든 ‘파이(Phi) 디자인 스쿨’ 정식 개소 (이미지=토스)

커리큘럼은 학습자의 지향점에 따라 각각 ▲인문적 접근 중심의 ‘트랙 A’와 ▲기술적 접근 중심의 ‘트랙 B’로 나뉜다. 다만 두 트랙 모두 기계와 인간의 상호작용을 설계하는 ‘HID’와 미감의 기준을 세우는 ‘미적 문해력’을 공통적으로 학습한다.

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프리코스는 이번달 26일부터 3주간 홈페이지를 통해 신청자 접수를 받는다. 간단한 인적성 질의응답과 함께 디자인 결과물을 제출하면 된다. 모집 인원은 트랙당 30명씩 총 60명이며, 수강료는 120만원이다.

김지홍 파이 인스티튜트 오브 디자인 대표는 “도구는 끊임없이 변하지만, 좋은 것을 가려내는 감각과 문제를 해체해 자신만의 해법으로 재조립하는 태도는 시간이 지나도 높은 가치를 인정받는다”며 “파이 디자인 스쿨은 변화의 속도를 뛰어넘는 교육 기관으로서, 자신만의 사고방식인 ‘나다움’을 확립한 인재를 키워내는 것에 주력할 것”이라고 밝혔다.