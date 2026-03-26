닌텐도, 스위치2 전용 게임 디지털·패키지 가격 이원화

닌텐도가 오는 5월부터 '닌텐도 스위치2' 전용 게임의 디지털 판매가와 실물 패키지 판매가를 다르게 책정하기로 했다.

25일(현지시간) 게임스팟에 따르면 닌텐도는 이달 25일 공식 홈페이지를 통해 "5월부터 스위치2 전용으로 출시하는 자사 게임의 디지털 권장소비자가격(MSRP)을 패키지 버전과 다르게 적용한다"고 밝혔다.

이번 조치는 오는 5월21일 출시 예정인 사이드스크롤 플랫포머 게임 '요시와 신비한 책' 예약 판매를 시작으로 적용된다.

닌텐도 로고. 사진=닌텐도 공식 홈페이지

실제로 닌텐도 e숍에서 '요시와 신비한 책'의 디지털 버전은 59.99달러(약 9만원)에 예약 판매 중이며, 패키지 버전은 69.99달러(약 10만5000원)로 10달러 차이가 난다. 이는 앞서 출시된 '마리오 카트 월드', '동키콩 바나나', '메트로이드 프라임 4' 등이 디지털과 패키지 가격을 동일하게 책정했던 것과 대조적이다.

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닌텐도는 "게임의 경험 자체는 디지털이든 패키지든 동일하며, 이번 변경은 각 판매 방식에 따른 제조·유통 비용 차이를 반영한 것"이라고 설명했다. 또 "소매 파트너가 자체적으로 가격을 결정할 수 있으며, 타이틀별로 가격이 다를 수 있다"고 덧붙였다.

다만 디지털과 패키지의 가격 차가 향후에도 항상 10달러로 유지될지는 아직 확인되지 않았다.