조이시티(대표 조성원)는 엔드림의 관계사 레드징코게임즈(대표 박수용)가 개발 중인 한국 역사 MMORPG '임진왜란: 조선의 반격'의 정식 출시를 앞두고 사전 예약을 시작했다고 25일 밝혔다.

임진왜란: 조선의 반격은 '임진록', '거상', '군주 온라인' 등을 제작하며 한국 역사를 소재로 히트작을 만들었던 김태곤 디렉터의 신작이다. 1592년 임진왜란 당시의 시대적 서사를 바탕으로 조선, 일본, 명나라 3국의 전장을 MMORPG 장르로 구현해냈다.

이번 신작은 이순신, 김시민 등 영웅들을 수집하고 육성하는 재미를 제공한다. 이용자는 거북선, 판옥선, 화차(신기전) 등 실제 병기를 조작하며 해상전과 공성전을 아우르는 전투를 경험할 수 있다.

조이시티, 한국 역사 MMORPG '임진왜란: 조선의 반격' 사전예약 실시

특히 전 서버 통합 거래소를 통해 자유로운 거래가 가능하며, 유저가 사냥과 채집으로 얻은 자원을 활용해 핵심 재화를 직접 만드는 제조 기반의 경제 구조를 갖췄다.

조이시티는 사전 예약에 참여하는 모든 이용자에게 정식 출시 후 사용할 수 있는 장수 소환 임명장, 각종 주문서, 재화 등 보상을 지급한다.

관련기사

김태곤 레드징코게임즈 디렉터는 "임진왜란: 조선의 반격은 역사적 고증의 무게감과 현대적 MMORPG의 재미를 결합하기 위해 공을 들인 작품"이라며 "이번 사전 예약에 많은 성원을 부탁드린다"고 전했다.

이번 신작은 2026년 상반기 중 모바일과 PC 플랫폼을 통해 글로벌 시장에 정식 출시될 예정이다.