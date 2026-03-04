조이시티, '캐리비안의 해적: 전쟁의 물결' 광산 점령전 업데이트

연맹 협력 콘텐츠 '광산 점령전' 및 지식의 섬 확장

게임입력 :2026/03/04 16:00

진성우 기자

조이시티(대표 조성원)는 모바일 전략 게임 '캐리비안의 해적: 전쟁의 물결'에 신규 콘텐츠 광산 점령전 및 펫 각성 시스템을 업데이트했다고 4일 밝혔다.

광산 점령전은 연맹원 간의 협력이 중요한 신규 콘텐츠로, 소속 연맹원과 힘을 합쳐 광산을 점령할 수 있다. 점령에 성공하면 피 묻은 금화 또는 대장장이의 혼과 같은 주요 자원을 채굴할 수 있어 연맹 간의 경쟁과 협동의 재미를 동시에 선사한다.

또 '펫 각성 시스템'은 5등급 펫을 각성 진행 시 펫의 스킬과 기본 능력치가 강화돼 전투 및 영지 발전 등 다방면에서 전략적 효율을 높일 수 있게 됐다.

콘텐츠 확장 및 연출 개선도 함께 이뤄졌다. '지식의 섬 중심부'에는 신규 스테이지가 추가돼 고레벨 이용자에게 새로운 도전 목표를 제공한다.

이 밖에도 5티어 항해사 획득 시 나타나는 초대 연출을 개선했다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
조이시티 캐리비안의 해적: 전쟁의 물결 모바일 전략 게임

