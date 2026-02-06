조이시티 '바이오하자드 서바이벌 유닛' 글로벌 누적 500만 다운로드 돌파.

조이시티(대표 조성원)는 애니플렉스와 공동 개발한 모바일 전략 게임 ‘바이오하자드 서바이벌 유닛’이 글로벌 누적 다운로드 500만건을 돌파했다고 6일 밝혔다.

‘바이오하자드 서바이벌 유닛’은 캡콤의 대표 IP ‘바이오하자드’ 세계관을 기반으로 한 전략 게임으로, 지난 11월 글로벌 151개국에 정식 출시됐다. 출시 직후 미국 구글플레이, 일본 앱스토어 인기 순위 1위를 달성하고 200만 다운로드를 기록한 바 있다.

이번 500만 다운로드 돌파는 북미와 유럽, 일본 등 기존 출시 지역에서의 꾸준한 인기와 지난 5일 진행된 한국, 대만 지역 정식 출시 효과가 더해진 결과라는 설명이다.

조이시티는 앞서 개최된 ‘타이베이 게임쇼’에 참가해 현지 이용자들과 소통할 계획이다.

조이시티 관계자는 "글로벌 흥행 성과를 바탕으로 한국과 대만 시장에서도 안정적인 서비스를 이어가며 상승세를 지속하겠다는 방침"이라고 밝혔다.