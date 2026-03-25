포시에스, 전자문서 생태계 키운다…정부 AI 바우처 공급기업 선정

포시에스가 정부 인공지능(AI) 바우처 사업을 기반으로 인공지능(AI) 전자문서 시장 공략에 속도를 낸다. AI 전자계약 플랫폼을 앞세워 기업의 문서 업무 자동화 수요를 선점하고 시장 확대에 나선다는 전략이다.

포시에스는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 '2026 AI 바우처 지원사업' 공급기업으로 선정됐다고 25일 밝혔다.

이 사업은 중소·중견기업이 AI 솔루션 도입에 필요한 비용의 상당 부분을 정부가 지원하는 제도다. 포시에스와 컨소시엄을 구성해 참여할 경우 총 사업비의 최대 60%를 정부출연금으로 지원받을 수 있으며 중소기업 기준 최대 2억원까지 지원이 가능하다. 특히 대표가 만 39세 이하인 청년기업의 경우 정부 부담 비율이 80%까지 확대돼 수요기업의 실질적인 비용 부담을 크게 줄일 수 있다.

포시에스가 정부 AI 바우처 지원사업의 공급기업으로 선정됐다. (사진=포시에스)

포시에스는 공급기업으로서 사업계획서 작성, 기술 시연 자료 제공, 제출 서류 준비 등 신청 전 과정을 지원한다. 수요기업은 기본 자격 확인 후 포시에스와 상담을 진행하고 이후 NIPA 전산 시스템에 사업계획서를 접수하는 방식으로 신청을 완료할 수 있다. 이번 사업은 오는 30일 접수를 마감한다.

포시에스가 공급하는 핵심 솔루션은 AI 전자계약 플랫폼 '이폼사인'이다. 이폼사인은 AI 에이전트 기술을 기반으로 실제 업무 환경에서 활용 가능한 기능을 이미 상용화한 것이 특징이다.

대표 기능인 'AI비서'는 PDF나 워드 문서를 전자문서로 변환하는 과정에서 서명란과 입력 항목을 자동으로 인식하고 배치한다. 기존에는 담당자가 수작업으로 설정해야 했던 작업을 자동화해 문서 작성과 설정 시간을 기존 대비 10분의 1 수준으로 단축할 수 있다는 설명이다.

또 업계 유일 기능인 '동적 서식'도 강점으로 꼽힌다. 문서 내용에 따라 항목 개수와 구성 자체가 자동으로 변경되는 구조로, 서식 변경 시마다 새 문서를 제작해야 했던 기존 방식의 비효율을 개선했다. 이를 통해 현장 상황 변화에 즉시 대응할 수 있는 유연한 문서 관리 환경을 제공한다는 목표다.

특히 AI 기능을 정부 지원을 통해 사실상 무제한으로 활용할 수 있다는 점에서 기업의 초기 도입 부담을 크게 낮춘 것이 특징이다.

이같은 기능은 도시정비 조합, 금융기관, 공공기관 등 문서 업무 비중이 높은 산업에서 빠르게 확산 중이다. AI 에이전트 기술이 실제 업무 환경에 적용되는 흐름 속에서 전자문서 자동화 수요가 증가하고 있다.

포시에스는 1995년 설립 이후 국내 전자문서 시장을 선도해온 기업으로, 금융·민간·공공기관의 70% 이상이 관련 솔루션을 채택하고 있다. 한국주택금융공사·KDB산업은행·충북도청 등 다양한 구축 사례를 보유하고 있으며 국제 정보보안 인증과 클라우드 보안인증(CSAP) 표준등급 인증을 획득해 공공·금융 환경에서도 요구되는 높은 보안 기준을 충족했다.

또 지난해 대한민국 인터넷대상 대통령상과 벤처창업진흥 유공 대통령상을 연이어 수상하며 기술력과 시장 경쟁력을 인정받았다.

포시에스는 이번 AI 바우처 사업을 계기로 AI 전자계약 플랫폼 시장 선점에 박차를 가하고 AI 에이전트 기반 전자문서 자동화 기술을 지속 고도화해 국내외 시장에서 입지를 강화해 나갈 계획이다.

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포시에스 관계자는 "AI바우처 공급기업 선정은 이폼사인의 AI 기술력이 정부 심사 기준을 공식적으로 통과했다는 의미"라며 "AI 도입을 검토하는 기업이라면 바우처를 활용해 비용 부담 없이 이폼사인을 경험할 수 있는 좋은 기회"라고 밝혔다.

이어 "사업계획서 작성부터 구축, 납품까지 전 과정을 지원하는 만큼 AI 전자문서화 도입을 고려 중인 기업들의 적극적인 활용을 바란다"고 덧붙였다.