[영상] 계단·경사 자유자재…이족 보행 바퀴 로봇 주목

보스턴다이내믹스 창업자 마크 라이버트가 이끄는 로봇•인공지능 연구소 RAI가 이족 보행 바퀴 로봇을 공개해 주목받고 있다.

IT매체 디지털트렌드는 RAI인스티튜트가 무게 15㎏의 이족보행 바퀴 로봇 ‘로드러너(Roadrunner)’ 시제품을 선보였다고 최근 보도했다.

로봇 인공지능 연구소 RAI가 이족 보행 바퀴 로봇 '로드러너'를 공개했다. (사진=RAI 인스티튜트)

로드러너는 대칭형 무릎 관절 구조를 바탕으로 다양한 동작이 가능하며, 효율적인 이동과 장애물 회피 능력을 갖춘 것이 특징이다.

공개된 영상에서는 로드러너가 정지 상태에서 부드럽게 출발해 평지에서 방향을 전환하는 모습이 확인된다. 특히 바퀴를 발처럼 활용해 계단을 자연스럽게 오르는 장면과, 경사로를 내려온 뒤 스턴트 선수처럼 계단을 거꾸로 내려오는 모습이 눈길을 끈다.

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영상=RAI 인스티튜트 엑스@rai_inst

RAI 인스티튜트는 “단일 제어 정책으로 나란히 주행과 일렬 주행을 모두 처리하도록 학습시켰다”며 “다양한 지형에서 일어서는 동작이나 한쪽 바퀴로 균형을 유지하는 행동 등 여러 기능이 추가 학습 없이 실제 하드웨어에 그대로 적용되는 ‘제로샷’ 방식으로 구현됐다”고 설명했다.

RAI 인스티튜트는 바퀴형 로봇을 연구 플랫폼으로 활용해 보다 민첩하고 역동적인 이동 기술을 개발한다는 계획이다. 향후 발전된 모델은 현장 점검이나 물류 창고 작업 등에 투입될 것으로 예상되며, 경우에 따라 다리를 가진 휴머노이드 로봇을 대체할 수 있는 실용적 대안이 될 가능성도 제기된다고 해당 매체는 전했다.