아누아, 선케어 라인 모델로 야구선수 문동주·오선우 발탁

더파운더즈가 전개하는 글로벌 뷰티 브랜드 아누아가 선케어 라인의 첫 모델로 프로야구 구단 한화 이글스 소속 문동주와 KIA 타이거즈 소속 오선우를 발탁했다고 25일 밝혔다.

아누아는 문동주, 오선우 선수의 건강하고 에너지 넘치는 이미지가 브랜드 지향점과 맞닿아 있다고 판단해 모델로 선정했다. 두 선수는 야외활동이 많은 스포츠 환경에서도 피부를 편안하게 보호하는 아누아 선케어의 차별화된 제품력을 전파할 계획이다.

문동주 선수는 백탁 없이 자연스러운 마무리감과 촉촉하고 가벼운 사용감이 특징인 ‘제로캐스트(Zero Cast)’ 선케어 라인 모델로 활동한다.

아누아, 선케어 라인 첫 모델로 야구선수 문동주·오선우 발탁. (제공=더파운더즈)

‘제로캐스트 데일리 투명 수분 선크림’, ‘제로캐스트 데일리 글로우 피니쉬 선스틱’, ‘제로캐스트 포어 블러링 매트 프라이머 선젤’ 3종으로 구성돼, 피부 타입이나 상황에 따라 선택할 수 있다.

오선우 선수는 ‘매트 벗 글로우 커버 베이지’, ‘어성초 실키 모이스처 선크림’ 2종으로 구성된 베이직 선케어 라인 모델로 참여한다. 두 제품은 강한 햇빛으로부터 피부를 안전하게 보호하는 동시에 자연스러운 톤 보정과 매끄러운 피부 표현을 돕는 것이 특징이다.

아누아는 모델 발탁을 기념해 올리브영 온라인몰에서 특별 행사를 진행한다. 다음 달 1일부터 30일까지 선케어 이벤트 품목 구매 후 포토리뷰를 작성한 고객을 대상으로 추첨을 통해 선수들의 친필 사인볼을 증정한다.

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아누아는 이번 프로모션을 시작으로 야구 팬들이 즐겁게 참여할 수 있는 다채로운 이벤트를 순차적으로 선보일 예정이다.

아누아 관계자는 “두 선수의 밝은 에너지와 아누아의 스킨케어 기술력이 만나 긍정적인 시너지를 낼 것으로 기대한다”며 “앞으로 다양한 콘텐츠와 프로모션을 통해 야구 팬들과 적극적으로 소통하며 아누아 선케어 라인의 매력을 전달할 것”이라고 말했다.