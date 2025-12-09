아누아, 英 ‘뷰티 어워즈 2025’ 2관왕

글로벌 브랜드 빌더 기업 더파운더즈(각자대표 이선형, 이창주)가 운영하는 글로벌 뷰티 브랜드 아누아(ANUA)가 영국의 대표적인 뷰티 시상식 ‘뷰티 어워즈 2025(Beauty Awards 2025)’에서 K뷰티 브랜드 중 유일하게 2관왕을 차지했다고 9일 밝혔다.

올해로 24회를 맞은 ‘뷰티 어워즈’는 혁신성과 효능을 갖춘 제품을 선정하는 영국의 권위 있는 시상식으로, 현지 소비자와 업계 전문가들 사이에서 높은 신뢰도를 얻고 있다. 아누아는 전체 스킨케어 브랜드 중 유일하게 7개 부문 후보에 오르며 2개 부문 수상과 4개 부문에서 ‘높은 평가(Highly Commended)’를 받는 등 글로벌 시장에서 K뷰티의 저력을 다시 한번 증명했다.

아누아 ‘어성초 포어 컨트롤 클렌징 오일’은 가볍고 산뜻한 텍스처와 자극 없이 모공 속 노폐물을 깨끗하게 제거하는 우수한 세정력을 인정받아 ‘클렌징 챔피언(Cleansing Champion)’ 부문을 수상했으며, ‘PDRN 히알루론산 캡슐 100 세럼(이하 PDRN 세럼)’은 피부 속부터 차오르는 촉촉한 수분 광채와 피부 재생 효과를 높게 평가받아 ‘스킨 하이드레이션 히어로(Skin Hydration Hero)’ 부문에 선정됐다.

아누아 어성초 포어 컨트롤 클렌징 오일

아누아는 K뷰티 브랜드로는 유일하게 2개 부문 수상을 기록하며 영국 시장에서 제품력과 브랜드 경쟁력을 모두 인정받았다. 특히 시상식에서는 영국 유명 팝 그룹 스파이스 걸스의 멤버 ‘멜라니 브라운(Mel B)’이 직접 아누아의 수상을 발표해 더욱 화제를 모으기도 했다.

수상 제품인 ‘어성초 클렌징 오일’과 ‘PDRN 세럼’은 혁신적인 포뮬러와 차별화된 제품력으로 국내에서도 꾸준히 사랑받고 있는 아누아의 베스트셀러다. 어성초 클렌징 오일은 강력한 세정력과 순한 마무리감으로 K뷰티 브랜드 최초로 북미 아마존 클렌징 오일 카테고리에서 1위를 기록했고, PDRN 세럼은 독자적인 스마트 캡슐 공법을 통해 유효 성분을 피부 깊숙한 곳까지 안정적으로 전달하며 국내외 주요 뷰티 어워드에서 다수 수상한 바 있다.

아누아 관계자는 “이번 수상은 글로벌 뷰티 트렌드의 발신지인 유럽 시장에서 아누아의 브랜드 경쟁력과 제품력을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 혁신적인 제품을 통해 글로벌 소비자들에게 차별화된 스킨케어 경험을 선사할 것“이라고 말했다.