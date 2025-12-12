켄달 제너, SNS서 아누아 ‘더블 클렌징 듀오’ 소개

글로벌 브랜드 빌더 기업 더파운더즈(각자대표 이선형, 이창주)가 운영하는 글로벌 뷰티 브랜드 아누아(ANUA) 제품이 미국 유명 모델 켄달 제너의 연말 추천 아이템으로 소개되며 글로벌 소비자들 사이에서 큰 화제를 모으고 있다고 12일 밝혔다.
켄달 제너는 지난 10일(한국 시간) 자신의 인스타그램 스토리에 ‘WHAT I’M LOVING THIS HOLIDAY’라는 문구와 함께 연말 시즌 애정하는 제품들을 공개했다. 이 중 아누아의 ‘더블 클렌징 듀오’를 ‘Kenny’s Holiday Favorites’라 소개하며 연말 최애템으로 언급했다.
켄달 제너가 소개한 ‘더블 클렌징 듀오’는 아누아 대표 제품인 어성초 클렌징 오일과 클렌징 폼으로 구성된 세트로, 메이크업 잔여물·피지·모공 속 노폐물까지 깔끔하게 제거하는 세정력과 민감성 피부도 부담 없이 사용할 수 있는 순한 마무리감으로 국내외 소비자들에게 꾸준히 사랑받고 있다. 특히 북미·유럽 시장에서는 한국식 더블 클렌징(이중세안) 루틴이 인기를 얻으며 판매가 지속적으로 확대되고 있다.
지난달 미국 유명 래퍼 카디비가 자신의 틱톡 계정에 아누아 ‘TXA 세럼’ 리뷰 영상을 올려 전 세계적인 관심을 받은 데 이어, 이번 켄달 제너까지 아누아 제품을 언급하면서 아누아가 추구하는 성분·효능 중심 스킨케어 가치가 전 세계 소비자들에게도 인정받고 있음을 보여준다.
아누아 관계자는 “글로벌 트렌드 아이콘인 켄달 제너가 아누아 제품을 홀리데이 페이보릿으로 소개하면서 많은 관심을 받고 있다”며 “앞으로도 차별화된 제품력을 바탕으로 전 세계 소비자들에게 사랑받는 K뷰티 브랜드로 자리매김하겠다”고 말했다.