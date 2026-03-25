GS25, 벚꽃 나들이 시즌 디저트 출시

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 봄철 벚꽃 나들이 시즌을 맞아 ‘이색 감성 디저트’ 신상품을 선보인다고 25일 밝혔다.

이번 신상품은 ▲벚꽃 마카롱 ▲피쉬모양 소르베 ▲프로즌 구황작물모양 소르베 등 총 3종으로 이날부터 순차 출시한다.

‘벚꽃 마카롱’은 봄을 상징하는 벚꽃 모양과 색감을 그대로 구현한 시즌 한정 디저트다. 쫀득한 식감의 꼬끄에 부드러운 딸기우유 크림을 샌딩해 맛과 비주얼을 동시에 살렸다.

GS25에서 출시한 구황작물 소르베, 벚꽃 마카롱, 피쉬 소르베, 상품(왼쪽부터). (제공=GS리테일)

‘피쉬모양 소르베’는 실제 물고기 형태를 재현한 아이스크림이다. 감귤 베이스의 오렌지맛을 적용해 소르베 특유의 시원하고 청량한 맛을 살렸다.

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‘프로즌 구황작물모양 소르베’는 옥수수, 감자, 고구마, 밤 등 총 4종의 구황작물을 미니 아이스크림으로 구현한 상품이다. 각 작물의 형태와 풍미를 사실적으로 살려 보는 재미와 먹는 재미를 동시에 제공한다.

고다슬 GS리테일 디저트팀 MD는 “GS25가 선보이는 디저트 신상품은 고객들이 계절의 변화를 느끼며, 봄을 보다 즐겁게 경험할 수 있도록 기획한 상품”이라며 “앞으로도 일상 속에서 공감과 재미를 느낄 수 있는 상품을 지속 선보일 것”이라고 말했다.