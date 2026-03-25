SK하이닉스, 美 ADR 상장 추진…"연내 완료 목표"

SK하이닉스가 올해 미국 증시 상장을 위한 본격적인 준비에 돌입했다.

SK하이닉스는 25일 공시에서 미국 증권거래소위원회(SEC)에 미국 주식예탁증서에 관한 상장 공모 관련 등록신청서를 비공개로 제출했다고 밝혔다.

SK하이닉스 이천 본사 정문.(사진=SK하이닉스)

SK하이닉스는 "2026년 연내 상장을 목표로 추진하고 있으나, 현재 상장 공모의 규모, 방식, 일정 등 세부사항은 확정되지 않았다"고 밝혔다.

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또 "최종 상장 여부는 SEC의 등록신청서 검토, 시장 상황, 수요예측 및 기타 제반 여건 등을 종합 고려하여 결정될 예정"이라며 "향후 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시하겠다"고 밝혔다.

ADR은 외국 기업이 미국 증시에서 자사 주식을 거래할 수 있도록 발행하는 증권이다. 글로벌 투자자 접근성을 확대하는 수단으로 활용되며, 국내 기업들의 기업가치 제고에도 유리하다는 평가를 받는다.