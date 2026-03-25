Arm, 서버용 CPU 공급 나선다...에이전틱 AI 겨냥 'AGI CPU' 공개

[샌프란시스코(미국)=권봉석 기자] 영국 반도체 지적재산권(IP) 기업 Arm이 24일(현지시간) 미국 캘리포니아 주 샌프란시스코 포트 메이슨에서 진행된 'Arm 에브리웨어' 행사에서 에이전틱 AI에 최적화된 CPU 완제품인 'Arm AGI CPU'를 공개했다.

이날 기조연설에서 모하메드 아와드 Arm 클라우드 AI 사업부문 총괄 수석부사장은 "에이전틱 AI가 등장하면서 다양한 에이전트와 데이터를 주고 받고 서버 내 작업을 조율하는 CPU의 역할이 커지고 있다"고 설명했다.

에이전틱 AI를 위해 설계한 AGI CPU를 공개하는 르네 하스 Arm CEO. (사진=지디넷코리아)

이어 "AGI CPU는 성능과 확장성, 효율성 등 3개 요소를 염두에 두고 처음부터 에이전틱 AI를 위해 설계됐다"고 덧붙였다.

TSMC 3나노 기반 최대 136개 Arm 코어 탑재

AGI CPU는 Arm이 팹리스와 클라우드서비스공급자(CSP), 하이퍼스케일러에 공급하는 CPU IP인 네오버스 v3 기반으로 설계됐다. 68개 코어로 구성된 다이 2개를 연결해 최대 136개 코어로 작동하며 코어당 2MB 용량 L2 캐시를 더했다.

Arm AGI CPU 주요 제원. (사진=지디넷코리아)

메모리는 DDR5-8800까지 지원하며 메모리 대역폭은 코어당 최대 6GB/s로 지연시간을 최소화했다. 또 각종 가속기와 GPU 사이에 최대 성능을 낼 수 있도록 최신 규격인 PCI 익스프레스 6.0 레인(lane, 데이터 전송 통로)을 96개 내장했다.

Arm AGI CPU 다이. TSMC 3나노급 공정에서 생산된다. (사진=지디넷코리아)

CPU 다이 생산에는 대만 TSMC 3나노급 공정을 이용한다. 이날 현장에서 만난 Arm 관계자는 "TSMC 3나노급 중 어떤 공정을 이용하는지는 구체적으로 밝힐 수 없다"고 답했다.

공랭식/수랭식 랙 구성 비교도. (사진=지디넷코리아)

공랭식 36kW(킬로와트)급 랙에는 최대 8160개 코어 구성이 가능하며 수랭식 200kW급 랙에는 최대 4만 5696 코어 탑재가 가능하다.

"AGI CPU, 지속 성능과 효율에서 x86 대비 우위"

이날 Arm은 인텔과 AMD 등 기존 x86 기반 서버용 프로세서 대비 AGI CPU가 대역폭과 전력 소모 등에서 더 많은 이점을 가지고 있다고 강조했다.

Arm AGI CPU와 기존 x86 프로세서 간 비교. (사진=지디넷코리아)

모하메드 아와드 Arm 수석부사장은 "기존 x86 프로세서는 작동 클록을 올리는 방식으로 성능을 강화했지만 전력 소모도 증가한다. 또 한 코어를 두 개처럼 쓰는 SMT 기술을 활용해도 메모리 대역폭 등 병목현상으로 실제 성능 향상은 크지 않다"고 지적했다.

AGI CPU와 기존 x86 프로세서의 각종 지표 예상. (사진=지디넷코리아)

이어 자체 예측 결과를 바탕으로 "AGI CPU는 장시간 지속 성능과 전력 효율, 랙당 지속 성능 등 3개 지표에서 x86 프로세서 대비 1.7배 이상 우위에 있는 킬러 제품"이라고 자평했다.

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레노버, 슈퍼마이크로 등 주요 서버 제조사는 Arm AGI CPU 기반 서버를 시장에 공급 예정이다. 또 메타와 오픈AI 등 클라우드 관련 업체도 AGI CPU를 자사 AI 인프라에 도입하겠다고 밝혔다. 국내에서는 SK텔레콤과 리벨리온이 AGI CPU를 도입할 예정이다.

Arm AGI CPU 로드맵. (사진=지디넷코리아)

르네 하스 Arm CEO는 "오늘 공개한 AGI CPU를 시작으로 내년에는 차세대 제품인 'AGI CPU 2', 또 이 프로세서의 기반이 되는 네오버스 CSS V4 등 후속 제품을 지속적으로 투입할 예정"이라고 밝혔다.