엔비디아, Arm 기반 에이전틱 AI 특화 '베라' CPU 출시

엔비디아가 16일 미국 캘리포니아 주 새너제이에서 개막한 연례 기술행사 'GTC 2026' 기조연설에서 Arm IP(지적재산권) 기반으로 자체 개발한 '베라(Vera)' CPU를 정식 출시했다.

엔비디아는 전 세대인 '그레이스(Grace)' CPU는 자체 설계했지만 블랙웰 GPU 제어 등에 활용하고 따로 판매하지 않았다. 그러나 올해부터는 베라 CPU를 별도로 분리해 공급할 예정이다.

베라 CPU는 Arm 기반 아키텍처 위에 엔비디아가 설계한 올림푸스 코어 88개를 탑재했다. GPU와 NV링크 인터페이스로 연결되며 AI 모델 실행과 데이터 이동을 효율적으로 처리하도록 설계됐다. 데이터 전송 대역폭은 최대 1.8TB/s 수준이다.

엔비디아 베라 CPU 기반 랙 단위 시스템. (사진=엔비디아)

젠슨 황 엔비디아 CEO는 "베라 CPU는 AI 데이터센터에 특화된 맞춤형 CPU로 기존 서버용 CPU 대비 성능은 50% 향상됐고 전력 효율은 두 배로 높아졌다"고 설명했다.

알리바바와 코어위브, 메타와 오라클 클라우드 등 클라우드 서비스 제공사(CSP), 델테크놀로지스와 HPE, 레노버, 슈퍼마이크로 등 서버 제조사들이 베라 CPU 도입을 위해 엔비디아와 협업하고 있다.

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엔비디아는 베라 CPU를 단일 칩뿐 아니라 256개 CPU를 묶은 액체 냉각 랙 시스템 형태로도 제공할 계획이다. 이 시스템은 2만2000개 이상의 CPU 환경을 동시에 실행할 수 있어 대규모 AI 서비스 운영에 적합하다.

젠슨 황 CEO는 "베라 CPU와 루빈 GPU 등 차세대 AI 인프라 플랫폼 관련 매출은 2025년부터 2027년까지 최소 1조 달러(약 1491조 5000억원)에 달할 것"이라고 전망했다.