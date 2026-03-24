펄어비스 '붉은사막', 출시 나흘 만에 300만장 판매...손익분기점 돌파 예상

출시 첫날 200만 장 판매 이어 기록 경신

게임입력 :2026/03/24 20:14    수정: 2026/03/24 20:44

이도원 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

펄어비스(대표 허진영)는 PC콘솔 오픈월드 액션 어드벤처 게임 '붉은사막(Crimson Desert)'의 판매량이 출시 나흘 만에 누적 300만 장을 돌파했다고 24일 밝혔다. 

붉은사막은 북유럽 이용자에게 긍정적인 평가를 받고 있다. 스팀 글로벌 이용자 평가는 '대체로 긍정적(Mostly Positive)', 서구권(English)은 '매우 긍정적(Very Positive)'을 기록하며 안정권에 진입했다는 평가다.

특히 단기간 손익분기점을 돌파한 것으로 보인다. 업계에서는 붉은사막 론칭 프로젝트(약 7년)참여한 임직원 수는 200명 미만으로손익분기점은 250만 장 판매(약 1500억원 규모)로 추정하고 있다

펄어비스 붉은사막, 누적 판매량 300만장 돌파.

붉은사막은 플레이스테이션5(PS5), 엑스박스 시리즈 X¦S(Xbox Series X¦S), 스팀(Steam), 애플 맥(Mac), 에픽게임즈 스토어(Epic Games Store), ROG Xbox Ally (Ally ¦ Ally X)에서 플레이가 가능하다.

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펄어비스 측은 붉은사막 공식 SNS를 통해 "세계적으로 300만 장이 판매됐다는 소식을 전한다"며 "파이웰 대륙에서 자신만의 길을 만들어가고 있는 모든 분께 감사드린다. 목소리를 귀담아들으며, 붉은사막에서 더욱 즐겁고 뜻깊은 여정을 즐기실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다. 

한편, 펄어비스가 공개한 판매량은 환불을 제외한 수치다. 

이도원 기자leespot@zdnet.co.kr
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