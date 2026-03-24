[이기자의 게임픽] 펄어비스 '붉은사막', 장기 흥행 기대↑...조작감 개선 긍정

펄어비스의 신작 '붉은사막'이 출시 직후 200만 장 이상의 판매고를 올리며 글로벌 시장에 안착했다. 이 게임은 조작 편의성 개선을 위한 빠른 업데이트와 긍정적인 이용자 평가를 바탕으로 장기 흥행에 성공할지 기대를 모으고 있다.

24일 게임 업계에 따르면 펄어비스가 자체 개발한 신작 오픈월드 어드벤처 액션 RPG '붉은사막'이 출시 직후 국내외 이용자의 주목을 집중시켰다.

'붉은사막' PC·콘솔 패키지는 지난 20일 출시 당일 200만 장이 넘게 팔렸고, PC 스팀 최고 동시접속자 수 24만 8530명을 기록하며 화제가 된 상태다.

한국 패키지 게임으로 출시 당일 200만 장 판매를 기록한 사례는 붉은사막이 최초다. 네오위즈 'P의 거짓'이 출시 한 달, 시프트업의 '스텔라 블레이드'가 출시 사흘 만에 100만 장을 기록한 것과 비교하면 압도적인 판매 속도라는 것이 전문가의 대체적인 의견이다.

펄어비스 붉은사막, 출시 첫날 200만장 판매.

붉은사막 스팀 평가 지표.

증권가도 이러한 성과를 주목하고 있다. 삼성증권은 올해 영업이익 전망치를 59% 상향하며 목표주가를 4만 2000원으로 높였고, NH투자증권 역시 5만 1000원으로 올렸다. NH투자증권은 '붉은사막'의 초기 판매 추이가 양호하다는 판단하에 올해 판매량 추정치를 기존 349만 장에서 526만 장으로 대폭 상향했다.

스팀 내 평가 역시 고무적이다. 이 게임은 초기 조작 난이도에 대한 호불호가 갈렸지만, 플레이 타임이 누적됨에 따라 현재 영어권 평가는 이날 오전 기준 '대체로 긍정적' 평가(73.14%)를 유지하고 있다. 다만 한국어 평가는 복합적으로, 초반 조작감에 대한 의견은 엇갈리는 양상이다.

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펄어비스 측은 '붉은사막'을 즐기는 이용자의 기대에 더욱 부응하기 위해 발 빠르게 움직이고 있다. 최근 이용자 피드백을 반영해 조작 반응성 및 편의성을 개선하고 창고 기능과 기술 습득 난이도 등을 조정한 첫 번째 업데이트를 실시해 긍정적인 반응을 이끌어냈다는 평가다.

업계 한 관계자는 "붉은사막이 한국 패키지 게임 최초로 출시 당일 200만 장이 판매된 것은 고무적인 결과다"라며 "초반 플레이 조작 등 지적을 받았지만, 글로벌 스팀 리뷰 평가가 대체적 긍정으로 바뀐 것을 보면 장기 흥행 가능성도 높다"라고 말했다.