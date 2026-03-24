엔키화이트햇, '실무 화이트해커' 채용하는 첫 해킹 대회 성료

오펜시브 보안 전문 기업 엔키화이트햇(대표 이성권)이 채용 연계형 해킹 대회를 열었다.

엔키화이트햇은 지난 21일부터 22일까지 24시간동안 온라인으로 채용 직결형 해킹 대회 '엔키 레드팀 CTF'를 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 대회는 학력과 경력 등을 완전히 배제하고 오직 '실전 해킹 실력'만으로 레드팀 인재를 선발하기 위한 대회다. CTF 대회는 해킹에 성공하면 숨겨진 형식의 문자열(플래그)를 제출하면 정답으로 인정되는 방식의 대회다. 이번 대회에는 첫 대회임에도 700여명이 참가해 실력을 겨뤘다. 주로 대학생 1~2학년과, 주니어 직장인들이 대거 참여해 실전 역량을 겨뤘다.

대회는 웹(Web) 취약점 문제 8문항과 더불어, 실제 모의해킹 환경과 유사하게 서버 침투부터 자산 장악까지의 흐름을 재현한 ‘레드팀 시나리오(Red Team Scenario)’ 3문항으로 구성됐다.

'엔키 레드팀 CTF' 스코어보드. (사진=엔키화이트햇)

이번 대회 최종 수상자에게는 상금과 함께 입사 지원 시 1차 면접 면제 특전이 제공된다. 더불어 정규직 채용 후 수습 기간을 무사히 마치면 300만 원의 보너스가 추가로 지급된다.

엔키화이트햇 관계자에 따르면 대회 결과는 아직 종합 중인 것으로 전해졌다. 추후 채용 전형을 모두 마무리 한 후 합격자 및 우승자를 공개할 예정이다.

엔키화이트햇은 첫 자체 CTF의 성공적인 개최를 발판 삼아, 앞으로 지역별 CTF를 순차적으로 개최할 계획이다. 정보보안 인프라가 상대적으로 부족한 지역에서도 잠재력 있는 인재를 직접 발굴하고, 이들이 실무형 화이트해커로 성장할 수 있는 생태계를 적극 조성할 방침이다.

관련기사

대회 직후 설문조사에서 참가자들은 “타 대회와 달리 레드팀 시나리오 기반으로 출제된 문제가 매우 흥미로웠다”, “출제 연구원들의 뛰어난 수준을 느낄 수 있었다” 등의 반응을 보였다.

이성권 엔키화이트햇 대표는 “700명이 넘는 참가 신청자가 보여준 높은 관심과 긍정적인 피드백을 통해 실무 중심의 보안 인재 발굴 방식이 시장에서 충분한 공감대를 형성했음을 확인했다”며 “앞으로도 실력으로 자신을 증명할 수 있는 공정한 기회를지속 확대하고, 국가 보안 경쟁력 강화에 이바지하는 채용 시스템을 완성해 나갈 것”이라고 말했다.