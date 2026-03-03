"해킹 실력만으로 채용"...엔키화이트햇, 국내 첫 대회 개최

학벌도, 경력도, 자격증도 없이 오직 실력 하나로 입사 기회를 거머쥘 수 있는 국내 최초 '채용 직결형 CTF(Capture The Flag)'가 열린다.

오펜시브 보안 전문 기업 엔키화이트햇(대표 이성권)은 오는 21일 오전 11시부터 22일 오전 11시까지 24시간 동안 채용 연계형 해킹 대회 ‘제1회 ENKI Redteam CTF’를 개최한다고 3일 밝혔다.

CTF(Capture The Flag)는 해킹·정보보안 기술을 겨루는 사이버 보안 경진대회를 말한다. 원래는 군사 게임에서 깃발을 빼앗는다는 의미지만, 보안 업계에서는 취약점을 찾고, 분석하고, 공격·방어 기술을 실습하는 대회 형식을 뜻한다.

이번 대회는 엔키화이트햇이 처음으로 선보이는 자체 CTF(Capture The Flag)다. 학벌도, 경력도, 자격증도 묻지 않는다. 오직 실력 하나로 엔키화이트햇 레드팀(RedOps) 합류 기회를 얻을 수 있는 채용 직결형 CTF다.

대회는 온라인 개인전 방식으로 진행한다. 웹 취약점을 다루는 웹(Web) 분야 8개 문항과 서버 침투부터 확산자산 장악까지 실제 공격 흐름을 그대로 재현한 레드팀 시나리오(Red Team Scenario) 3개 문항 등 총 11개 문항으로 구성된다. 문제를 해결한 참가자 수에 따라 배점이 실시간으로 변하는 다이나믹 스코어링(Dynamic Scoring) 방식을 적용, 변별력을 높였다.

수상자 및 우수 참가자에게는 상금 외에도 파격적인 채용 혜택을 준다. 입사 지원 시 1차 면접 면제 특전은 물론, 정규직 채용 후 수습 기간을 마치면 수상자 기준 300만 원의 사이닝 보너스를 별도로 지급한다. 대회 성적표가 이력서가 되는 구조다.

보안 인재 양성 생태계 조성 및 지역 인재 발굴 가속화

엔키화이트햇은 이번 대회를 단발성 채용 행사로 끝내지 않고, 사이버 보안 인재 양성 및 생

태계 조성을 위한 핵심 플랫폼으로 삼을 방침이다. 기존의 제한적인 채용 시스템에서 탈피해 오직 기술적 실무 역량만으로 인재를 선발, 보안 전문가를 꿈꾸는 이들에게 공정한 기회를 제공한다. 이를 통해 자사 레드팀의 전문성을 강화하는 동시에 국내 사이버 보안 시장의 인력 수급 불균형을 해소, 차세대 화이트해커 육성에 기여한다는 방침이다.

관련기사

나아가 엔키화이트햇은 이번 CTF를 발판 삼아 향후 지역별 CTF를 순차적으로 개최하며 지역 인재 양성에도 적극 나설 계획이다. 다년간 축적해온 오펜시브 보안 노하우를 기반으로 정보보안 인프라가 부족한 지역의 잠재적 인재들을 직접 찾아내고 육성할 예정이다. 이번 대회는 이러한 지역 인재 발굴 및 양성 시스템을 구축하기 위한 첫 번째 준비 단계로서도 중요한 의미를 가진다고 회사는 설명했다.

이성권 엔키화이트햇 대표는 "기존의 정형화된 채용 방식으로는 급변하는 사이버 위협에 대응할 수 있는 실전형 인재들을 찾는데 한계가 있다”며 “이번 CTF를 통해 오직 실력만으로 자신을 증명한 인재들이 마음껏 역량을 펼칠 수 있는 장을 만들고, 나아가 지역 인재까지 아우르는 보안 교육 및 채용 시스템을 구축해 국가 보안 경쟁력 강화에 이바지하겠다"고 밝혔다.